https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/tuncelide-yangin-100-donumluk-ekili-alan-zarar-gordu-1085227865.html

Tunceli'de yangın: 100 dönümlük ekili alan zarar gördü

Tunceli'de yangın: 100 dönümlük ekili alan zarar gördü

Sputnik Türkiye

Tunceli'de çıkan yangında, 100 dönümlük ekili alan zarar gördü. Yangın, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ile asker ve... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T02:28+0300

2024-06-26T02:28+0300

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türkiye

tunceli

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pertek

hozat

çemişgezek

tunceli belediyesi

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Gece saatlerinde Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Dorutay köyü Gölbaşı mezrasında, Buğday tarlalarında başlayan yangını fark eden köylüler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangının etrafını çevirerek büyümesini engelledi. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Tedbir amacıyla bölgede itfaiye ekipleri hazır bekletilirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında, 100 dönümlük ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

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türkiye

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çemişgezek

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tunceli, yangın, pertek , hozat, çemişgezek, tunceli belediyesi