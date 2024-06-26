https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/tuncelide-yangin-100-donumluk-ekili-alan-zarar-gordu-1085227865.html
Tunceli'de yangın: 100 dönümlük ekili alan zarar gördü
Tunceli'de yangın: 100 dönümlük ekili alan zarar gördü
Sputnik Türkiye
Tunceli'de çıkan yangında, 100 dönümlük ekili alan zarar gördü. Yangın, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ile asker ve... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T02:28+0300
2024-06-26T02:28+0300
2024-06-26T02:29+0300
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yangın
pertek
hozat
çemişgezek
tunceli belediyesi
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Gece saatlerinde Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Dorutay köyü Gölbaşı mezrasında, Buğday tarlalarında başlayan yangını fark eden köylüler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangının etrafını çevirerek büyümesini engelledi. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Tedbir amacıyla bölgede itfaiye ekipleri hazır bekletilirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında, 100 dönümlük ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/dicle-elektrik-yanginin-elektrik-kaynakli-olmadigi-belge-ve-goruntulerle-sabit-1085223849.html
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tunceli, yangın, pertek , hozat, çemişgezek, tunceli belediyesi
tunceli, yangın, pertek , hozat, çemişgezek, tunceli belediyesi
Tunceli'de yangın: 100 dönümlük ekili alan zarar gördü
02:28 26.06.2024 (güncellendi: 02:29 26.06.2024)
Tunceli'de çıkan yangında, 100 dönümlük ekili alan zarar gördü. Yangın, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ile asker ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Gece saatlerinde Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Dorutay köyü Gölbaşı mezrasında, Buğday tarlalarında başlayan yangını fark eden köylüler, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangının etrafını çevirerek büyümesini engelledi. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.
Tedbir amacıyla bölgede itfaiye ekipleri hazır bekletilirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında, 100 dönümlük ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.