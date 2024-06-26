https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/strec-film-paleti-iddianamede-silah-sayildi-1085263286.html

'Streç film paleti' iddianamede silah sayıldı

'Streç film paleti' iddianamede silah sayıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kamyondan ürünlerin indirilmesi sırasında şoför ile yük taşıma personeli arasında yaşanan tartışmada, personelin fırlattığı ve şoförün... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T19:28+0300

2024-06-26T19:28+0300

2024-06-26T19:28+0300

türkiye

diyarbakır

şoför

yaralanma

iddianame

iddianame

streç film

silah

diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı

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Diyarbakır'da kamyondan ürünlerin indirilmesi sırasında şoför ile yük taşıma personeli arasında yaşanan tartışmada, personelin fırlattığı ve şoförün yaralanmasına sebep olan "streç film paleti" iddianamede silah sayıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 8 Ocak'ta meydana gelen olaya ilişkin tutuksuz sanık U.T. hakkında "basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Mağdur Y.D, iddianamedeki ifadesinde, "Nakliye şoförüyüm. Olay günü nakliye deposuna gittim. Kamyondan malzemelerin indirildiği sırada U.T'nin yavaş hareket etmesi üzerine aramızda tartışma yaşandı. U.T. bana streç film paleti ile saldırdı" dedi.Sanık U.T. ise "Y.D'nin kendisine küfretmesine dayanamadığı için elinde bulunan streç film paletiyle ona saldırdığını" belirtti.Olay sonrası alınan kati hekim raporunda, mağdurun basit tıbbı müdahale ile giderilir ve hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:'Adli emanete alındı'İddianamede, sanık U.T. hakkında olayda kullanılan "streç film paleti" silah olarak nitelendirilerek, TCK 86/3-e maddesince "basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Silah sayılan "streç film paleti" de adli emanete alındı.Türk Ceza Kanunu'nun "tanımlar"ı içeren 6. maddesinin f bendi, "Silah deyiminden, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır." hükmünü içeriyor.

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diyarbakır, şoför, yaralanma, iddianame, iddianame, streç film, silah, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı