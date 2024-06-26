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Güney Kore’den 7 yıl sonra sınır yakınlarında tatbikat
Güney Kore’den 7 yıl sonra sınır yakınlarında tatbikat
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore'nin Güney Kore’nin sınır bölgelerine gönderdiği çöp taşıyan balonlar Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükseltirken, Seul deniz sınırı yakınında gerçek... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T14:30+0300
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Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, deniz piyadelerinin 7 yıl aradan sonra ilk kez Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırı olan Kuzey Sınır Çizgisi (NLL) yakınlarında tam ölçekli gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Tatbikat kapsamında Yeonpyeong ve Baengnyeong adalarına konuşlanan birliklerin, K9 obüsleri, Chunmoo çoklu roketatar sistemleri ve Spike tanksavar füzeleri ile adalar açıklarındaki sulara 290'dan fazla gerçek atış yaptığı açıklandı.Güney Kore son olarak 2017 yılında, Kuzey Kore ile askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşma imzalanmadan önce benzer bir tatbikat yapmıştı.Güney Kore anlaşmadan çekilmiştiGüney Kore, Kuzey Kore'nin ülkenin sınır bölgelerine çöp taşıyan balonlar göndermesinin ardından 2018’de Kuzey Kore ile imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmadan tamamen çekilme kararı almıştı.Güney Kore, anlaşmadan çekilmesinin ardından Askeri Sınır Hattı ve sınır adaları yakınlarındaki tüm askeri faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurmuştu.Askeri gerilimleri azaltmak üzere imzalanmıştıEylül 2018'de Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerilimleri azaltmak üzere imzalanan anlaşma kapsamında belirli kara ve deniz tampon bölgeleri oluşturulmuş, bu bölgelerde askeri tatbikatların yapılması yasaklanmıştı. Ayrıca, kazaları önlemek adına iki ülke sınırında uçuşa yasak bölgeler belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kuzey-kore-japon-denizi-istikametine-dogru-balistik-fuze-yolladi-1085234986.html
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güney kore, kuzey kore, sınır, tatbikat, askeri tatbikat
güney kore, kuzey kore, sınır, tatbikat, askeri tatbikat

Güney Kore’den 7 yıl sonra sınır yakınlarında tatbikat

14:30 26.06.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonKuzey Güney Kore sınırı
Kuzey Güney Kore sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Kuzey Kore'nin Güney Kore’nin sınır bölgelerine gönderdiği çöp taşıyan balonlar Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükseltirken, Seul deniz sınırı yakınında gerçek atış tatbikatlarına yeniden başladı.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, deniz piyadelerinin 7 yıl aradan sonra ilk kez Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırı olan Kuzey Sınır Çizgisi (NLL) yakınlarında tam ölçekli gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Tatbikat kapsamında Yeonpyeong ve Baengnyeong adalarına konuşlanan birliklerin, K9 obüsleri, Chunmoo çoklu roketatar sistemleri ve Spike tanksavar füzeleri ile adalar açıklarındaki sulara 290'dan fazla gerçek atış yaptığı açıklandı.
Güney Kore son olarak 2017 yılında, Kuzey Kore ile askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşma imzalanmadan önce benzer bir tatbikat yapmıştı.

Güney Kore anlaşmadan çekilmişti

Güney Kore, Kuzey Kore'nin ülkenin sınır bölgelerine çöp taşıyan balonlar göndermesinin ardından 2018’de Kuzey Kore ile imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmadan tamamen çekilme kararı almıştı.
Güney Kore, anlaşmadan çekilmesinin ardından Askeri Sınır Hattı ve sınır adaları yakınlarındaki tüm askeri faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Askeri gerilimleri azaltmak üzere imzalanmıştı

Eylül 2018'de Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerilimleri azaltmak üzere imzalanan anlaşma kapsamında belirli kara ve deniz tampon bölgeleri oluşturulmuş, bu bölgelerde askeri tatbikatların yapılması yasaklanmıştı.
Ayrıca, kazaları önlemek adına iki ülke sınırında uçuşa yasak bölgeler belirlenmişti.
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında füze gerilimi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
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