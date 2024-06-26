https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/gobeklitepede-aglama-turu-69-bin-lira-uzaylilarin-havalimani-falan-degil-1085237273.html
Göbeklitepe'de 'ağlama turu' 69 bin lira: 'Uzaylıların havalimanı falan değil'
Göbeklitepe'de 'ağlama turu' 69 bin lira: 'Uzaylıların havalimanı falan değil'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Göbeklitepe’ye 69 bin TL karşılığı ‘ağlama turu’ düzenlendiğine ilişkin haberler üzerine "Göbeklitepe uzaylıların havalimanı falan... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T11:37+0300
2024-06-26T11:37+0300
2024-06-26T11:37+0300
yaşam
göbeklitepe
şebnem tacigut
havva işkan işık
havva işkan işık
uzaylı
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Göbeklitepe’nin uzaylıların havaalanı olduğunu iddia eden ve 69 bin TL karşılığında Göbeklitepe’ye düzenlediği turla ‘Sirius Bağlantısı ile 21 Katlı Gizli Boyut Kapısı Açma’, ‘Işık Dili ile Üst Versiyon Yüklemesi’ ve ‘Korku Protokolü Bozma’ gibi eğitimler vererek ağlama seansları düzenleyen Şebnem Tacigut’a, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan, “Göbeklitepe uzaylıların havalimanı falan değil. UFO’larla iletişime geçilen, kıyamet anıtı olarak yapılan bir yer hiç değil” dedi.Sosyal medya paylaşımları karşısında dehşete düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuştu ve tepkisini şöyle dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230930/gobeklitepe-ve-karahantepede-yeni-heykeller-bulundu-1075896024.html
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göbeklitepe, şebnem tacigut, havva işkan işık, havva işkan işık, uzaylı
göbeklitepe, şebnem tacigut, havva işkan işık, havva işkan işık, uzaylı
Göbeklitepe'de 'ağlama turu' 69 bin lira: 'Uzaylıların havalimanı falan değil'
Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Göbeklitepe’ye 69 bin TL karşılığı ‘ağlama turu’ düzenlendiğine ilişkin haberler üzerine "Göbeklitepe uzaylıların havalimanı falan değil" diye tepki gösterdi.
Göbeklitepe’nin uzaylıların havaalanı olduğunu iddia eden ve 69 bin TL karşılığında Göbeklitepe’ye düzenlediği turla ‘Sirius Bağlantısı ile 21 Katlı Gizli Boyut Kapısı Açma’, ‘Işık Dili ile Üst Versiyon Yüklemesi’ ve ‘Korku Protokolü Bozma’ gibi eğitimler vererek ağlama seansları düzenleyen Şebnem Tacigut’a, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan, “Göbeklitepe uzaylıların havalimanı falan değil. UFO’larla iletişime geçilen, kıyamet anıtı olarak yapılan bir yer hiç değil” dedi.
Sosyal medya paylaşımları karşısında dehşete düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuştu ve tepkisini şöyle dile getirdi:
“Yapılan paylaşımları alt alta koysanız yalanlardan oluşan koca bir kitap olur. Ama ortada tek bir doğru kaynak yok. Size vahiy mi geliyor? Uzaylılarla iletişimde misiniz? Bu yapılar enerji toplama anıtıymış. Bu enerji nerede birikiyor acaba? Akü mü takmışlar? Sözde keşifte bulunuyorlar. Eski eserlere sadece kaçak kazıyla zarar verilmez. Her taşın arkasında gizem ararsınız, sıradan bir kabartma için bile ‘İşte gizem burada yatıyor’ derseniz kaçak kazıcılar da eseri dinamitle parçalar. Çok üzgünüm ama komik değil, trajikomiksiniz. Bu eserler siz oralara gidin, müzik yapın, ağlayın, ellerinizi uzatıp enerji alın diye yapılmadı. Her haçın altında define arıyorsunuz. 37 yıldır Patara’da çalışıyorum. Hiçbir haçın altından define çıkarmadık. Şifa arıyorsanız o şifa Göbeklitepe taşlarında var olduğuna inandığınız enerjide falan değil, psikolog veya psikiyatristlerde. Namuslu, mesleğine aşık bir bilim insanı olarak arkeolojik mirasın bu kadar fazla sömürülmesine katlanamıyorum. Sizler çakma İndiana Jones olabilirsiniz ama biz bilim insanlarıyız. Ayaklarımız yerde yaşarız, fantezilere girmeyiz. ‘Metafizik istihbarat’ diyorlar tüylerim diken diken oluyor. Ne demek bu ya? Arkeolojinin buna ihtiyacı yok. Bu ülkenin arkeologları çok çok iyi. Yurtdışındaki Türkçe bilen meslektaşlarımız bize UFO şakaları yapıyor. Buna neden olan sizlersiniz.”