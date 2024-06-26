https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/einsteinin-roosevelti-naziler-hakkinda-uyardigi-mektup-acik-arttirmaya-cikacak-1085247291.html

Einstein'ın, Roosevelt'i Naziler hakkında uyardığı mektup açık arttırmaya çıkacak

Einstein'ın, Roosevelt'i Naziler hakkında uyardığı mektup açık arttırmaya çıkacak

Sputnik Türkiye

Ünlü teorik fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein'ın eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'i, Nazilerin çok güçlü bombalar yapabilecek nükleer araştırma... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T14:14+0300

2024-06-26T14:14+0300

2024-06-26T14:14+0300

yaşam

albert einstein

nükleer silah

nükleer savaş

bomba

uranyum

abd

theodore roosevelt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085247029_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_8b145c2b77dc461e66a7362e43c7567b.jpg

The Guardian gazetesinin haberine göre, değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu tahmin edilen iki sayfalık mektup, "Christie's" adlı açık attırma şirketi tarafından eylül ayında açık arttırmaya çıkarılacak.Einstein mektupta, dönemin Alman hükümetinin nükleer araştırmaları desteklediği ve bu araştırmalar sonucunda "çok güçlü bombalar" üretebileceği hakkında uyarırken, ABD'nin de benzer faaliyetlere başvurmasını tavsiye ediyor.Almanya'nın, Polonya'yı işgal etmesinden birkaç hafta önce yazılan 2 Ağustos 1939 tarihli mektupta Einstein, uranyumun önemli bir enerji kaynağı olabileceğine dikkati çekiyor.Mektupta, büyük kütlelerdeki uranyumun nükleer zincirleme reaksiyonu oluşturabileceğini belirten teorik fizikçi, bu reaksiyonun bomba yapımında kullanılabileceğini vurguluyor.Microsoft şirketinin eş kurucusu Paul Allen, 2002'de Malcolm Forbes'ten 2.1 milyon dolara satın alarak mektubun son sahibi olmuştu.Mektubun uzun nüshası ise Hyde Park'taki Roosevelt kütüphanesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240124/kiyamet-gunu-saati-degisti-insanligin-sonu-icin-son-90-saniye-1079974604.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

albert einstein, nükleer silah, nükleer savaş, bomba, uranyum, abd, theodore roosevelt