https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/almanyada-terorizmi-oven-icerikler-hazirlayan-yayan-ve-begenen-yabancilar-sinir-disi-edilebilecek-1085250974.html

Almanya'da terörizmi öven içerikler hazırlayan, yayan ve beğenen yabancılar sınır dışı edilebilecek

Almanya'da terörizmi öven içerikler hazırlayan, yayan ve beğenen yabancılar sınır dışı edilebilecek

Sputnik Türkiye

Almanya'da hükümet, suç işleyen yabancıların sınır dışı edilme işlemlerini hızlandırmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T15:07+0300

2024-06-26T15:07+0300

2024-06-26T15:08+0300

dünya

almanya

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yabancı

terör

terör suçu

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İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.Nancy Faeser, bakanlığın web sayfasından yaptığı açıklamada, internet üzerinden işlenen nefret suçlarına karşı sert önlemler aldıklarını belirterek "Alman vatandaşı olmayan ve burada terör eylemlerini yücelten herkes sınır dışı edilebilmelidir" ifadelerini kullandı.Buna göre, ağır suç işleyenlerin yanında sosyal medyada terörizmi övücü içerik hazırlayan ve yayanlar ile bu tür içeriği 'beğenerek' işaretleyenler de suçlu sayılacak ve sınır dışı edilebilecek.Terör suçlarına göz yuman, hoş gören ya da yücelten yabancılar daha kolay sınır dışı edilebilecek.Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yaptığı açıklamada, terörizmi alkışlayarak ve eylemlerini kutlayarak liberal temel düzenle alay eden herkesin kalma hakkını kaybedeceğini vurgulayarak, "Bu nedenle oturum hakkı şimdi buna göre değiştiriliyor" ifadesini kullandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 31 Mayıs'ta Mannheim'da bir polis memurunun öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, sınır dışı düzenlemesinin değiştirileceği mesajı vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240202/almanyada-cifte-vatandasligi-kolaylastiran-yasa--onaylandi-yasa-neler-getiriyor-1080326829.html

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almanya, sınır dışı, yabancı, terör, terör suçu