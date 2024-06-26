https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ahmet-sik-hastaneye-kaldirildi-1085232708.html
Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı
Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T08:31+0300
2024-06-26T08:31+0300
2024-06-26T09:02+0300
politika
ahmet şık
son dakika
türkiye işçi partisi (tip)
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TİP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/gokhan-zandan-lutfu-savasin-danismani-mehmet-guzel-tipin-finansoru-iddiasi-1081855184.html
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ahmet şık,ahmet şık hastane,tip son dakika
ahmet şık,ahmet şık hastane,tip son dakika
Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı
08:31 26.06.2024 (güncellendi: 09:02 26.06.2024)
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı.
TİP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye götürülmüş ve ciddi bir sağlık problemi olmaması sebebiyle kısa süre sonra taburcu edilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."