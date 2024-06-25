https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tdk-cinsiyetci-ifadeleri-kaldirmaya-hazirlaniyor-o-deyimler-artik-kullanilmayacak--1085195250.html

TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor: O deyimler artık kullanılmayacak

TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor: O deyimler artık kullanılmayacak

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu cinsiyetçi ifadeyi ortadan kaldırmak amacıyla ortaklaşa politika adımı attı. Cinsiyetçi söylem nedeniyle... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T10:21+0300

2024-06-25T10:21+0300

2024-06-25T10:21+0300

türkiye

tdk

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

cinsiyetçi

cinsiyetçi söylem

cinsiyetçilik

cinsiyetçilik ile mücadele

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu'nun iş birliğiyle birlikte dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki için çalışmala başlandı.Bu kapsamda, atasözleri ve deyimler incelemeye alındı. TDK, aşağıda yer alan deyimlerin cinsiyetçi söylem nedeniyle kullanımdan kaldırıldığını açıkladı.- Hanım köylü- Kız başına- Erkek sözü- Karı kılıklı- Kadın kısmı- Kız gibi ağlamaBakanlığın bu yılın sonuna doğru farkındalık kampanyalarına başlayacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/uzmanlar-uyariyor-kulak-cinlamasi-ciddiye-alinmali-1085192491.html

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tdk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, cinsiyetçi, cinsiyetçi söylem, cinsiyetçilik, cinsiyetçilik ile mücadele