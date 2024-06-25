https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tdk-cinsiyetci-ifadeleri-kaldirmaya-hazirlaniyor-o-deyimler-artik-kullanilmayacak--1085195250.html
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor: O deyimler artık kullanılmayacak
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor: O deyimler artık kullanılmayacak
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu cinsiyetçi ifadeyi ortadan kaldırmak amacıyla ortaklaşa politika adımı attı. Cinsiyetçi söylem nedeniyle... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T10:21+0300
2024-06-25T10:21+0300
2024-06-25T10:21+0300
türkiye
tdk
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
cinsiyetçi
cinsiyetçi söylem
cinsiyetçilik
cinsiyetçilik ile mücadele
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083062260_0:925:1200:1600_1920x0_80_0_0_310b2fe1e272f60ed33aa76daa68d20d.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu'nun iş birliğiyle birlikte dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki için çalışmala başlandı.Bu kapsamda, atasözleri ve deyimler incelemeye alındı. TDK, aşağıda yer alan deyimlerin cinsiyetçi söylem nedeniyle kullanımdan kaldırıldığını açıkladı.- Hanım köylü- Kız başına- Erkek sözü- Karı kılıklı- Kadın kısmı- Kız gibi ağlamaBakanlığın bu yılın sonuna doğru farkındalık kampanyalarına başlayacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/uzmanlar-uyariyor-kulak-cinlamasi-ciddiye-alinmali-1085192491.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083062260_0:700:1200:1600_1920x0_80_0_0_861ba8e19afbe6ba665760b181663e10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tdk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, cinsiyetçi, cinsiyetçi söylem, cinsiyetçilik, cinsiyetçilik ile mücadele
tdk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, cinsiyetçi, cinsiyetçi söylem, cinsiyetçilik, cinsiyetçilik ile mücadele
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor: O deyimler artık kullanılmayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu cinsiyetçi ifadeyi ortadan kaldırmak amacıyla ortaklaşa politika adımı attı. Cinsiyetçi söylem nedeniyle bazı deyimlerin kullanımı kaldırıldı.
Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu'nun iş birliğiyle birlikte dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki için çalışmala başlandı.
Bu kapsamda, atasözleri ve deyimler incelemeye alındı.
TDK, aşağıda yer alan deyimlerin cinsiyetçi söylem nedeniyle kullanımdan kaldırıldığını açıkladı.
Bakanlığın bu yılın sonuna doğru farkındalık kampanyalarına başlayacağı bildirildi.