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TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor: O deyimler artık kullanılmayacak
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor: O deyimler artık kullanılmayacak
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu cinsiyetçi ifadeyi ortadan kaldırmak amacıyla ortaklaşa politika adımı attı. Cinsiyetçi söylem nedeniyle... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
cinsiyetçi
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cinsiyetçilik
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu'nun iş birliğiyle birlikte dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki için çalışmala başlandı.Bu kapsamda, atasözleri ve deyimler incelemeye alındı. TDK, aşağıda yer alan deyimlerin cinsiyetçi söylem nedeniyle kullanımdan kaldırıldığını açıkladı.- Hanım köylü- Kız başına- Erkek sözü- Karı kılıklı- Kadın kısmı- Kız gibi ağlamaBakanlığın bu yılın sonuna doğru farkındalık kampanyalarına başlayacağı bildirildi.
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tdk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, cinsiyetçi, cinsiyetçi söylem, cinsiyetçilik, cinsiyetçilik ile mücadele
tdk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, cinsiyetçi, cinsiyetçi söylem, cinsiyetçilik, cinsiyetçilik ile mücadele

TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor: O deyimler artık kullanılmayacak

10:21 25.06.2024
© AA / TDKTürk Dil Kurumu, 23 Nisan'da "Günün Kelimesi" uygulamasını başlattı
Türk Dil Kurumu, 23 Nisan'da Günün Kelimesi uygulamasını başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AA / TDK
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu cinsiyetçi ifadeyi ortadan kaldırmak amacıyla ortaklaşa politika adımı attı. Cinsiyetçi söylem nedeniyle bazı deyimlerin kullanımı kaldırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu'nun iş birliğiyle birlikte dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki için çalışmala başlandı.
Bu kapsamda, atasözleri ve deyimler incelemeye alındı.
TDK, aşağıda yer alan deyimlerin cinsiyetçi söylem nedeniyle kullanımdan kaldırıldığını açıkladı.
- Hanım köylü
- Kız başına
- Erkek sözü
- Karı kılıklı
- Kadın kısmı
- Kız gibi ağlama
Bakanlığın bu yılın sonuna doğru farkındalık kampanyalarına başlayacağı bildirildi.
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