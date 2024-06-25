https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tbmm-genel-kurulunda-serefsiz-tartismasi-1085224636.html

TBMM Genel Kurulu'nda 'şerefsiz' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'şerefsiz' tartışması

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile DEM Partililer arasında 'şerefsiz' polemiği yaşandı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T22:38+0300

2024-06-25T22:38+0300

2024-06-25T22:38+0300

türkiye

galip ensarioğlu

meral danış beştaş

tbmm

kayyum

mardin

diyarbakır

çınar

mazıdağı

diyarbakır büyükşehir belediyesi

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TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP'nin "orman yangınları" DEM Parti'nin ise "Çınar ve Mazıdağı'ndaki yangın felaketi" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.DEM Parti, Çınar-Mazıdağı yangın felaketi sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarının sebep-sonuç ilişkisinin araştırılması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığını söyleyerek, yangına müdahale edecek gece görüşlü helikopterin olmadığını iddia etti. Daha sonra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu bir vekilin kamu kaynaklarından yararlandığı iddiasına yönelik söz aldı. Ensarioğlu, Meral Danış Beştaş'a yönelik olarak, "Diyarbakır Büyükşehir'de senin hangi akraban iş yapıyor? İsmini söylerim şimdi. İlaçlama firması geçen yıl 17 milyona Diyarbakır Büyükşehir'de ilaçlama yapmışken 63 milyon artı KDV'ye, 4 katına bir kişiye -üç kişiye davetiye çıkarmışsınız- 21/B'ye göre vermişsiniz; Cizre, Viranşehir ve Van Belediyelerini de 4 katına bu adama vermişsiniz, daha yeni bir firmaya vermişsiniz. Ve parasını da -paranız yoktu ya- 40 tondan 20 ton verdikleri halde 50 milyonunu, bu paranın 50 milyonunu da peşin vermişsiniz. Çıkın, burada anlatın bunu o zaman; yolsuzluğu yapan kimmiş, belediyenin kaynaklarını çarçur eden kimmiş çıkın, anlatın” ifadelerini kullandı.Beştaş ise “Galip beyin de milletvekili olarak bunlara dair ilgisini söylemiştim çünkü kendisinin bana yönelik bir saldırısı vardı. Ama kendisi cevabında olayı aydınlatmak yerine asla ağzıma almayacağım ve bir Kürt'e, bir erkeğe, bir insana yakışmayacak bir kavram kullandığı için 'senin düzeyine düşmeyeceğim' dedim, bunu burada kapatıyorum. Galip Ensarioğlu'nun kayyum döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım Diyarbakır halkına” şeklinde konuştu.Ensarioğlu ise Beştaş'ın bu sözlerine şöyle cevap verdi:AK Parti ve DEM Partililerin kürsüde toplanması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/dicle-elektrik-yanginin-elektrik-kaynakli-olmadigi-belge-ve-goruntulerle-sabit-1085223849.html

türkiye

mardin

diyarbakır

çınar

mazıdağı

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galip ensarioğlu, meral danış beştaş, tbmm, kayyum, mardin, diyarbakır, çınar, mazıdağı, diyarbakır büyükşehir belediyesi