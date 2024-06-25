https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusunun-il-76-ucagina-saldirisinin-ayrintilarini-acikladi-1085213807.html

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Il-76 uçağına saldırısının ayrıntılarını açıkladı

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Il-76 uçağına saldırısının ayrıntılarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun ocak ayında Belgorod yakınlarında Il-76 uçağına düzenlediği saldırının ayrıntılarını açıklayarak, füze savaş... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T17:29+0300

2024-06-25T17:29+0300

2024-06-25T17:32+0300

dünya

rusya

rusya soruşturma komitesi

il-76

belgorod

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

kanıt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085213025_4:0:886:496_1920x0_80_0_0_30c88ce966488c4b8d378858a116f87d.png

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Belgorod bölgesinde Ukraynalı esirleri taşırken vurulan Il-76 uçak kazası davasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin olaya karıştığını doğrulayan bir dizi kanıt toplandığını belirtti.Petrenko, “Dış güvenlik kameralarından alınan video kayıtlarının analizine göre uçağa yaklaşık 4 bin metre irtifada ilk füze isabet etti. İkinci füze ise hedefine ulaşamadı ve kendiliğinden imha oldu. Soruşturma, uçağın yapı unsurlarının yerleşimini tamamladı. Füze harp başlığının patlamasının kokpitin önünde üst kısımda, uçuş yönünde göre sol kısımda meydana geldiği tespit edildi” açıklamasında bulundu.Sözcü ayrıca, “Kapsamlı teknik incelemenin sonuçlarına göre, Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki aynı sistem tarafından fırlatılan füzeler objektif radar kontrol sistemleri tarafından kaydedildi” vurgusunu yaptı.Açıklamaya göre, soruşturma makamının elinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hangi birimlerinin Patriot ile silahlandırıldığına dair bilgiler mevcut. Terör saldırısının organizasyonunda hangi yetkililerin yer aldığının belirlenmesine yönelik çalışmalar Rusya Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240124/rusya-ukraynali-esirlerin-bulundugu-il-76-ucagini-vuran-fuzenin-nereden-ateslendigi-acikladi-1079994024.html

rusya

belgorod

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya soruşturma komitesi, il-76, belgorod, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kanıt