https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusunun-il-76-ucagina-saldirisinin-ayrintilarini-acikladi-1085213807.html
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Il-76 uçağına saldırısının ayrıntılarını açıkladı
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Il-76 uçağına saldırısının ayrıntılarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun ocak ayında Belgorod yakınlarında Il-76 uçağına düzenlediği saldırının ayrıntılarını açıklayarak, füze savaş... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T17:29+0300
2024-06-25T17:29+0300
2024-06-25T17:32+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Belgorod bölgesinde Ukraynalı esirleri taşırken vurulan Il-76 uçak kazası davasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin olaya karıştığını doğrulayan bir dizi kanıt toplandığını belirtti.Petrenko, “Dış güvenlik kameralarından alınan video kayıtlarının analizine göre uçağa yaklaşık 4 bin metre irtifada ilk füze isabet etti. İkinci füze ise hedefine ulaşamadı ve kendiliğinden imha oldu. Soruşturma, uçağın yapı unsurlarının yerleşimini tamamladı. Füze harp başlığının patlamasının kokpitin önünde üst kısımda, uçuş yönünde göre sol kısımda meydana geldiği tespit edildi” açıklamasında bulundu.Sözcü ayrıca, “Kapsamlı teknik incelemenin sonuçlarına göre, Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki aynı sistem tarafından fırlatılan füzeler objektif radar kontrol sistemleri tarafından kaydedildi” vurgusunu yaptı.Açıklamaya göre, soruşturma makamının elinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hangi birimlerinin Patriot ile silahlandırıldığına dair bilgiler mevcut. Terör saldırısının organizasyonunda hangi yetkililerin yer aldığının belirlenmesine yönelik çalışmalar Rusya Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240124/rusya-ukraynali-esirlerin-bulundugu-il-76-ucagini-vuran-fuzenin-nereden-ateslendigi-acikladi-1079994024.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, il-76, belgorod, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kanıt
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Il-76 uçağına saldırısının ayrıntılarını açıkladı
17:29 25.06.2024 (güncellendi: 17:32 25.06.2024)
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun ocak ayında Belgorod yakınlarında Il-76 uçağına düzenlediği saldırının ayrıntılarını açıklayarak, füze savaş başlığının patlamasının kokpitin önünde üst kısımda, uçuş yönünde sol kısımda meydana geldiğini bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Belgorod bölgesinde Ukraynalı esirleri taşırken vurulan Il-76 uçak kazası davasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin olaya karıştığını doğrulayan bir dizi kanıt toplandığını belirtti.
Petrenko, “Dış güvenlik kameralarından alınan video kayıtlarının analizine göre uçağa yaklaşık 4 bin metre irtifada ilk füze isabet etti. İkinci füze ise hedefine ulaşamadı ve kendiliğinden imha oldu. Soruşturma, uçağın yapı unsurlarının yerleşimini tamamladı. Füze harp başlığının patlamasının kokpitin önünde üst kısımda, uçuş yönünde göre sol kısımda meydana geldiği tespit edildi” açıklamasında bulundu.
Sözcü ayrıca, “Kapsamlı teknik incelemenin sonuçlarına göre, Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki aynı sistem tarafından fırlatılan füzeler objektif radar kontrol sistemleri tarafından kaydedildi” vurgusunu yaptı.
Açıklamaya göre, soruşturma makamının elinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hangi birimlerinin Patriot ile silahlandırıldığına dair bilgiler mevcut. Terör saldırısının organizasyonunda hangi yetkililerin yer aldığının belirlenmesine yönelik çalışmalar Rusya Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülmeye devam ediyor.