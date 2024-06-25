https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fitch-turk-bankacilik-sektorunun-gorunumunu-notrden-iyilesiyora-revize-etti-1085205133.html

Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü nötr'den iyileşiyor'a revize etti

Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü nötr'den iyileşiyor'a revize etti

Sputnik Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, azalan dış finansman baskıları ve düşen makro riskleri gerekçe göstererek Türk bankacılık sektörünün... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T14:08+0300

2024-06-25T14:08+0300

2024-06-25T14:08+0300

türkiye

fitch ratings

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolarizasyon

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Fitch açıklamasında, Türkiye'nin Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsediği belirtildi.Bu politikaların ardından azalan dış finansman baskılarıyla makro ve finansal istikrar riskleri nedeniyle Türk bankacılık sektörünün görünümünün nötr'den iyileşiyor'a revize edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin politika çerçevesine yönelik artan yatırımcı güveninin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde iyileşmeye, daha düşük dolarizasyona ve bankaların dış finansmana daha iyi erişimine yol açtığı ifade edildi.Açıklamada, “Sektörün döviz likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azaldı, bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor” denildi.Türk bankalarının borç ihracında son dönemde görülen artışın, dış finansman baskılarını azalttığı ve uluslararası yatırımcıların sektöre olan güvenini yeniden kazandığına işaret ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin ekonomide politika değişikliğinden bu yana bankaların risk primlerinin azaldığı ve dış piyasalara erişimlerin önemli ölçüde iyileştiği aktarıldı.Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün karlılığın geçen yıl yüksek olduğu, bu yıl karlılıkta azalma görülebileceği ama sektörün sermaye yapısının yeterli olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/fitch-ratingsten-turkiye-ekonomisi-icin-buyume-tahmini-1084945816.html

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fitch ratings, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolarizasyon