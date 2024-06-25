Erdoğan: Türkiye gibi bir devleti ırkçı lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez

Bugün mezuniyet sevinci yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milletimizi seven, insanımızla güçlü bağlara sahip kardeşlerimizin elde ettiği başarılardan biz de iftihar ediyoruz. Bugün mezuniyet sevinci yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milletimizi seven, insanımızla güçlü bağlara sahip kardeşlerimizin elde ettiği başarılardan biz de iftihar ediyoruz.

Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez

Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz. Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz.

Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda hizmet sağlanmaz. Görev ve yetkiler mevzuatla sınırlandırılmıştır. Ülkemiz bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Ne güvenlik tam manasıyla sağlanmış ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir. Biz bu dönemi Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz. Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda hizmet sağlanmaz. Görev ve yetkiler mevzuatla sınırlandırılmıştır. Ülkemiz bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Ne güvenlik tam manasıyla sağlanmış ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir. Biz bu dönemi Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz.

2002'den beri hukuk ve demokrasinin karşısındaki zihniyete son verdik. Devletimizin güvenliğini ve milletimizin huzurunu temin etmeye çalıştık, aynı ilkeyi titizlikle yürütüyoruz. Sizler de göreviniz gereği daima bu hassasiyetle hareket etmenizi istiyorum. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine göz diken alçaklara asla müsamaha tanımayacaksınız. Kolluk kuvvetlerinin halka yaklaşımı devletin vatandaşıyla kurduğu bir ayna gibidir. 2002'den beri hukuk ve demokrasinin karşısındaki zihniyete son verdik. Devletimizin güvenliğini ve milletimizin huzurunu temin etmeye çalıştık, aynı ilkeyi titizlikle yürütüyoruz. Sizler de göreviniz gereği daima bu hassasiyetle hareket etmenizi istiyorum. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine göz diken alçaklara asla müsamaha tanımayacaksınız. Kolluk kuvvetlerinin halka yaklaşımı devletin vatandaşıyla kurduğu bir ayna gibidir.

Türkiye asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülkedir. Tüm suçlara ve tehditlerle mücadele etmek gibi bir mecburiyetimiz bulunuyor. Terör örgütüyle mcüadelemizde 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Polisimizin ve askerimizin muazzam çabalarıyla terör örgütünü kıbırdayamaz hale getirdik. Modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz. Türkiye asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülkedir. Tüm suçlara ve tehditlerle mücadele etmek gibi bir mecburiyetimiz bulunuyor. Terör örgütüyle mcüadelemizde 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Polisimizin ve askerimizin muazzam çabalarıyla terör örgütünü kıbırdayamaz hale getirdik. Modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz.

FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı, 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışına kaçan firariler nereye kaçarlarsa kaçsınlar devletimizin eli FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir. FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı, 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışına kaçan firariler nereye kaçarlarsa kaçsınlar devletimizin eli FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir.

Organize suç örgütlerine karşı 1 yılda elde edilen başarıları milletimiz takdirle takip etmektedir. Organize suç örgütlerine karşı 1 yılda elde edilen başarıları milletimiz takdirle takip etmektedir.

"Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarla kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir. "Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarla kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir.