https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligina-5-sozlesmeli-personel-alinacak-1085186675.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 5 sözleşmeli personel alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 5 sözleşmeli personel alınacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T02:25+0300

2024-06-25T02:25+0300

2024-06-25T02:47+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

tercüman

iletişim

iletişim

resmi gazete

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Sözleşmeli Personel Alım İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.Adaylar, başvurularını 8-19 Temmuz tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211205/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanliginca-uluslararasi-stratejik-iletisim-zirvesi-duzenlenecek-1051466866.html

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, tercüman, iletişim, iletişim, resmi gazete