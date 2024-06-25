https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligina-5-sozlesmeli-personel-alinacak-1085186675.html
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 5 sözleşmeli personel alınacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 5 sözleşmeli personel alınacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T02:25+0300
2024-06-25T02:25+0300
2024-06-25T02:47+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
tercüman
iletişim
iletişim
resmi gazete
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Sözleşmeli Personel Alım İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.Adaylar, başvurularını 8-19 Temmuz tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211205/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanliginca-uluslararasi-stratejik-iletisim-zirvesi-duzenlenecek-1051466866.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, tercüman, iletişim, iletişim, resmi gazete
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, tercüman, iletişim, iletişim, resmi gazete
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 5 sözleşmeli personel alınacak
02:25 25.06.2024 (güncellendi: 02:47 25.06.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak.
Sözleşmeli Personel Alım İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.
Adaylar, başvurularını 8-19 Temmuz tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak.