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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 5 sözleşmeli personel alınacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 5 sözleşmeli personel alınacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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tercüman
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iletişim
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Sözleşmeli Personel Alım İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.Adaylar, başvurularını 8-19 Temmuz tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211205/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanliginca-uluslararasi-stratejik-iletisim-zirvesi-duzenlenecek-1051466866.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, tercüman, iletişim, iletişim, resmi gazete
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, tercüman, iletişim, iletişim, resmi gazete

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 5 sözleşmeli personel alınacak

02:25 25.06.2024 (güncellendi: 02:47 25.06.2024)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak.
Sözleşmeli Personel Alım İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.
Adaylar, başvurularını 8-19 Temmuz tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak.
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