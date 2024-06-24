Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor: Kiradan yüzde 20 stopaj mı kesilecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
07:03
4 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
07:25
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
07:44
8 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
08:02
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
08:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
11 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
11:34
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
12:19
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en değerli futbol takımları açıklandı
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
15:10
1 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
15:21
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
15:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
18:10
4 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:26
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
18:54
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:04
39 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:49
4 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
20:04
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
21:03
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:30
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
22:04
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
22:34
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
23:05
5 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
23:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/vergi-paketinde-yeni-ayrintilar-ortaya-cikiyor-kiradan-yuzde-20-stopaj-mi-kesilecek-1085152046.html
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor: Kiradan yüzde 20 stopaj mı kesilecek?
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor: Kiradan yüzde 20 stopaj mı kesilecek?
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir hazırlığını yaptığı vergi paketiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kira gelirlerinde yüzde 20 stopaj... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T08:40+0300
2024-06-24T08:40+0300
ekonomi
kira
kira bedeli
stopaj
stopaj oranı
mehmet şimşek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104071/52/1040715266_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4d8f066cad31da9ec75be1c562a43a8.jpg
Yeni vergi paketinin TBMM gündemine gelmesi beklenirken, pakete ilişkin detaylar da bir hayli merak ediliyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir kira gelirlerinin tam beyan edilmesine yönelik bazı çalışmalar yapıyor. Gelir İdaresi’nin hazırladığı çalışmada kira gelirlerinin bankaya yatırılması ve ödemeler üzerinden yüzde 20 stopaj alınması öneriliyor. Konut kiralarından yüzde 20 stopaj mı alınacak?Hürriyet'te yer alan habere göre yıllık istisna tutarı devam edecek. Kira ödemelerinde tutara bakılmaksızın bankalar aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirilecek. Bankalar yüzde 20 kesinti yapacak. 2024 yılında kira gelirinin tarifenin üçüncü gelir dilimini (580 bin TL) aşmaması halinde beyanname verilmesi isteğe bırakılacak. Eğer aşarsa da beyanname verilecek ve tevkifatın mahsup edilmesi sağlanacak. Kira tutarından tevkifat yapılmasının etkisinin 40 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Düzenlemenin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanması, 2025 yılında elde edilen gelirlerden itibaren uygulanması öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/vergi-paketinde-yeni-ayrintilar-ortaya-cikti-faturasiz-hizmete-ve-elden-kira-odemesine-ceza-geliyor-1085079341.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104071/52/1040715266_450:0:1950:1125_1920x0_80_0_0_2b3dc294f75ddb670d6df8dde8e8a9da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeni vergi paketi,kiraya yüzde 20 stopaj,kiradan stopaj mı alınacak,kira stopaj,
yeni vergi paketi,kiraya yüzde 20 stopaj,kiradan stopaj mı alınacak,kira stopaj,

Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor: Kiradan yüzde 20 stopaj mı kesilecek?

08:40 24.06.2024
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir hazırlığını yaptığı vergi paketiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kira gelirlerinde yüzde 20 stopaj kesilmesi önerildiği de pakete ilişkin yer alan iddialar arasında.
Yeni vergi paketinin TBMM gündemine gelmesi beklenirken, pakete ilişkin detaylar da bir hayli merak ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir kira gelirlerinin tam beyan edilmesine yönelik bazı çalışmalar yapıyor. Gelir İdaresi’nin hazırladığı çalışmada kira gelirlerinin bankaya yatırılması ve ödemeler üzerinden yüzde 20 stopaj alınması öneriliyor.

Konut kiralarından yüzde 20 stopaj mı alınacak?

Hürriyet'te yer alan habere göre yıllık istisna tutarı devam edecek. Kira ödemelerinde tutara bakılmaksızın bankalar aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirilecek. Bankalar yüzde 20 kesinti yapacak. 2024 yılında kira gelirinin tarifenin üçüncü gelir dilimini (580 bin TL) aşmaması halinde beyanname verilmesi isteğe bırakılacak.
Eğer aşarsa da beyanname verilecek ve tevkifatın mahsup edilmesi sağlanacak. Kira tutarından tevkifat yapılmasının etkisinin 40 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Düzenlemenin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanması, 2025 yılında elde edilen gelirlerden itibaren uygulanması öneriliyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
EKONOMİ
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Faturasız hizmete ve elden kira ödemesine ceza geliyor
21 Haziran , 13:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала