https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/vergi-paketinde-yeni-ayrintilar-ortaya-cikiyor-kiradan-yuzde-20-stopaj-mi-kesilecek-1085152046.html
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor: Kiradan yüzde 20 stopaj mı kesilecek?
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor: Kiradan yüzde 20 stopaj mı kesilecek?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir hazırlığını yaptığı vergi paketiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kira gelirlerinde yüzde 20 stopaj... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T08:40+0300
2024-06-24T08:40+0300
2024-06-24T08:40+0300
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Yeni vergi paketinin TBMM gündemine gelmesi beklenirken, pakete ilişkin detaylar da bir hayli merak ediliyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir kira gelirlerinin tam beyan edilmesine yönelik bazı çalışmalar yapıyor. Gelir İdaresi’nin hazırladığı çalışmada kira gelirlerinin bankaya yatırılması ve ödemeler üzerinden yüzde 20 stopaj alınması öneriliyor. Konut kiralarından yüzde 20 stopaj mı alınacak?Hürriyet'te yer alan habere göre yıllık istisna tutarı devam edecek. Kira ödemelerinde tutara bakılmaksızın bankalar aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirilecek. Bankalar yüzde 20 kesinti yapacak. 2024 yılında kira gelirinin tarifenin üçüncü gelir dilimini (580 bin TL) aşmaması halinde beyanname verilmesi isteğe bırakılacak. Eğer aşarsa da beyanname verilecek ve tevkifatın mahsup edilmesi sağlanacak. Kira tutarından tevkifat yapılmasının etkisinin 40 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Düzenlemenin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanması, 2025 yılında elde edilen gelirlerden itibaren uygulanması öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/vergi-paketinde-yeni-ayrintilar-ortaya-cikti-faturasiz-hizmete-ve-elden-kira-odemesine-ceza-geliyor-1085079341.html
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yeni vergi paketi,kiraya yüzde 20 stopaj,kiradan stopaj mı alınacak,kira stopaj,
yeni vergi paketi,kiraya yüzde 20 stopaj,kiradan stopaj mı alınacak,kira stopaj,
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor: Kiradan yüzde 20 stopaj mı kesilecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir hazırlığını yaptığı vergi paketiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kira gelirlerinde yüzde 20 stopaj kesilmesi önerildiği de pakete ilişkin yer alan iddialar arasında.
Yeni vergi paketinin TBMM gündemine gelmesi beklenirken, pakete ilişkin detaylar da bir hayli merak ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir kira gelirlerinin tam beyan edilmesine yönelik bazı çalışmalar yapıyor. Gelir İdaresi’nin hazırladığı çalışmada kira gelirlerinin bankaya yatırılması ve ödemeler üzerinden yüzde 20 stopaj alınması öneriliyor.
Konut kiralarından yüzde 20 stopaj mı alınacak?
Hürriyet'te yer alan habere göre yıllık istisna tutarı devam edecek. Kira ödemelerinde tutara bakılmaksızın bankalar aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirilecek. Bankalar yüzde 20 kesinti yapacak. 2024 yılında kira gelirinin tarifenin üçüncü gelir dilimini (580 bin TL) aşmaması halinde beyanname verilmesi isteğe bırakılacak.
Eğer aşarsa da beyanname verilecek ve tevkifatın mahsup edilmesi sağlanacak. Kira tutarından tevkifat yapılmasının etkisinin 40 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Düzenlemenin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanması, 2025 yılında elde edilen gelirlerden itibaren uygulanması öneriliyor.