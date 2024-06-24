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Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanıyor: Deliler Fayı'yla ilgili ilk açıklama
Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanıyor: Deliler Fayı'yla ilgili ilk açıklama
Sputnik Türkiye
AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'na ilişkin "Ters bileşenli fay olduğunu... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T19:26+0300
2024-06-24T19:28+0300
kayseri
deprem
sivas
fay
fay
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
fikret koçbulut
tübitak
kayseri büyükşehir belediyesi
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AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nda inceleme başlattıklarını bildirdi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismoloji (Depremler oluştuktan çok sonra eski deprem izlerinin araştırılması) çalışmasına destek verdi. Bölgede yer radarı ve dronla kapsamlı jeofizik çalışması yapıldı.Bölgede inceleme yapan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Koçbulut, "Bir haftadır çalışmamız devam ediyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi başlıklı bir çalışmadır. Bu çalışmayı AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK destekliyor, 14 projeden oluşan büyük bir proje" ifadelerini kullandı.'Bunların böyle karşı karşıya gelmesi sadece fay ile olur'Sivas'tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nı çalıştıklarını bildiren Koçbulut, "Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak maksadıyla bu işi yapıyoruz. Öncelikle bu fay boyunca 1/25000 harita yapıyoruz, tektonik haritayı ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu harita üzerinde dron ile uçuşlar gerçekleştirip, daha detaylı haritalar üretiyoruz. Bunlar üzerinde açacağımız hendek yerini belirledikten sonra radar ve jeofizik yöntemiyle fayın burada olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları belirleyip, olumlu sonuçlar aldıktan sonra kazıya karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.'Ters bileşenli fay olduğunu söyleyebiliriz'Projenin 2 yıl süreceğini, ön çalışmalar, seminerler ve bilgilendirmelerden sonra saha ve arazi çalışmalarının başlayacağını belirten Koçbulut, şöyle devam etti:Koçbulut, yaptığı açıklamada, fayın hangi periyotlarda deprem üretebileceği ve depremin büyüklüğünün ne kadar olacağı gibi konularda inceleme yaptıklarını söyledi.'Bilinen bir fay ve yeniden keşfedilmedi'Deliler Fayı'nın bilinen bir fay olduğunu ve yeniden keşfedilmediğini vurgulayan Koçbulut, projede fayın yapısal, kinematik (hareket) ve paleosismolojik özelliklerini araştırdıklarını vurguladı.'Yerin bir nevi MR’ını çekmiş bulunduk'Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi Dr. Sinan Koçeroğlu da yer radarı hakkında bilgiler vererek, “Türkiye’nin diri fay haritasının belirlenmesinde deliler segmenti üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarda yer radarı ve profesyonel drone uygulaması yaptık. Yer radarı uygulamasında yere çok güçlü frekanslarda elektromanyetik dalgaları göndererek, yerin bir nevi MR’ını çekmiş bulunduk. Yer radarı yöntemi jeofizik yöntemi olarak karşımıza çıkar” diye konuştu.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Anıl Can Birdal ise “Arazi ekibimizle birlikte insansız hava aracı olarak adlandırılan drone ile bilinen ürün ile yüksek çözünürlüklü hava fotoğraflarına ulaşıyoruz. Verilere daha rahat ulaşabilmek için elde ettiğimiz verilerle yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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deliler fayı neredeni kayseride bulunan fay, türkiyedeki faylar, türkiyedeki deprem bölgeleri
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Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanıyor: Deliler Fayı'yla ilgili ilk açıklama

19:26 24.06.2024 (güncellendi: 19:28 24.06.2024)
© İHA Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkiinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasına destek verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkiinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasına destek verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© İHA
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AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'na ilişkin "Ters bileşenli fay olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra buranın bir kesiti çizilecek, örnekleme yapılacak, bu sonuç çıktığında bu fayın kayma hızı, deprem üretme aralığı ortaya çıkacak, bundan sonra yorum yapabileceğiz" dedi.
AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nda inceleme başlattıklarını bildirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkiinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasına destek verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismoloji (Depremler oluştuktan çok sonra eski deprem izlerinin araştırılması) çalışmasına destek verdi. Bölgede yer radarı ve dronla kapsamlı jeofizik çalışması yapıldı.
© İHA Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkiinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasına destek verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkiinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasına destek verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkiinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasına destek verdi.
© İHA
Bölgede inceleme yapan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Koçbulut, "Bir haftadır çalışmamız devam ediyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi başlıklı bir çalışmadır. Bu çalışmayı AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK destekliyor, 14 projeden oluşan büyük bir proje" ifadelerini kullandı.

'Bunların böyle karşı karşıya gelmesi sadece fay ile olur'

Sivas'tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nı çalıştıklarını bildiren Koçbulut, "Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak maksadıyla bu işi yapıyoruz. Öncelikle bu fay boyunca 1/25000 harita yapıyoruz, tektonik haritayı ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu harita üzerinde dron ile uçuşlar gerçekleştirip, daha detaylı haritalar üretiyoruz. Bunlar üzerinde açacağımız hendek yerini belirledikten sonra radar ve jeofizik yöntemiyle fayın burada olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları belirleyip, olumlu sonuçlar aldıktan sonra kazıya karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'Ters bileşenli fay olduğunu söyleyebiliriz'

Projenin 2 yıl süreceğini, ön çalışmalar, seminerler ve bilgilendirmelerden sonra saha ve arazi çalışmalarının başlayacağını belirten Koçbulut, şöyle devam etti:
"MTA'nın yaptığı aktif fayı arazide takip ediyoruz, MTA güzel diri fay haritaları üretiyor, gittiğimiz her yerde de kazılarla doğruluğunu kanıtlıyoruz. Bunun revizyonunu da yapıyoruz. Sağ tarafta bozuşmuş malzemeyi görüyoruz, sol tarafta ise karasal birimleri görüyoruz. Jeolojik anlamda bunların böyle karşı karşıya gelmesi sadece fay ile olur. Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentinin şu andaki verilere göre, ters bileşenli fay olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra buranın bir kesiti çizilecek, örnekleme yapılacak, bu sonuç çıktığında bu fayın kayma hızı, deprem üretme aralığı ortaya çıkacak, bundan sonra yorum yapabileceğiz."
Koçbulut, yaptığı açıklamada, fayın hangi periyotlarda deprem üretebileceği ve depremin büyüklüğünün ne kadar olacağı gibi konularda inceleme yaptıklarını söyledi.

'Bilinen bir fay ve yeniden keşfedilmedi'

Deliler Fayı'nın bilinen bir fay olduğunu ve yeniden keşfedilmediğini vurgulayan Koçbulut, projede fayın yapısal, kinematik (hareket) ve paleosismolojik özelliklerini araştırdıklarını vurguladı.

'Yerin bir nevi MR’ını çekmiş bulunduk'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi Dr. Sinan Koçeroğlu da yer radarı hakkında bilgiler vererek, “Türkiye’nin diri fay haritasının belirlenmesinde deliler segmenti üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarda yer radarı ve profesyonel drone uygulaması yaptık. Yer radarı uygulamasında yere çok güçlü frekanslarda elektromanyetik dalgaları göndererek, yerin bir nevi MR’ını çekmiş bulunduk. Yer radarı yöntemi jeofizik yöntemi olarak karşımıza çıkar” diye konuştu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Anıl Can Birdal ise “Arazi ekibimizle birlikte insansız hava aracı olarak adlandırılan drone ile bilinen ürün ile yüksek çözünürlüklü hava fotoğraflarına ulaşıyoruz. Verilere daha rahat ulaşabilmek için elde ettiğimiz verilerle yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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