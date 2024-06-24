https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/guney-koredeki-pil-fabrikasinda-yangin-20-kisi-oldu-1085157521.html
Güney Kore'deki pil fabrikasında yangın: 20 kişi öldü
Güney Kore'deki pil fabrikasında yangın: 20 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Güne yangın haberiyle başlayan Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T11:03+0300
2024-06-24T11:03+0300
2024-06-24T11:03+0300
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Yonhap'ın haberine göre, itfaiye, Seul'un güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan ‘Aricell’ adlı lityum pil üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale etti.Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, ölen işçilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.Yetkililer, 2'si ağır yaralı 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, fabrikada mahsur kalan diğer işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yangının söndürülmesi ve mahsur kalan işçilerin kurtarılması amacıyla mevcut tüm personel ile ekipmanın seferber edilmesi için acil durum talimatı verdi.İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min de ilgili devlet kurumları ve yerel yönetimlerden mevcut tüm kaynaklarını ve imkanlarını seferber etmelerini istedi.Yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/canakkalede-cikan-yanginda-952-futbol-sahasi-buyuklugundeki-alan-kule-donustu-1085155093.html
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güney kore, yangın, yangın söndürme, fabrika, lityum pil, seul
güney kore, yangın, yangın söndürme, fabrika, lityum pil, seul
Güney Kore'deki pil fabrikasında yangın: 20 kişi öldü
Güne yangın haberiyle başlayan Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
Yonhap'ın haberine göre, itfaiye, Seul'un güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan ‘Aricell’ adlı lityum pil üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, ölen işçilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.
Yetkililer, 2'si ağır yaralı 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, fabrikada mahsur kalan diğer işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yangının söndürülmesi ve mahsur kalan işçilerin kurtarılması amacıyla mevcut tüm personel ile ekipmanın seferber edilmesi için acil durum talimatı verdi.
İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min de ilgili devlet kurumları ve yerel yönetimlerden mevcut tüm kaynaklarını ve imkanlarını seferber etmelerini istedi.
Yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.
Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.