https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/gram-altin-kritik-seviyeden-dondu-bir-gunde-50-lirayi-asan-dususun-sebebi-ne-1085149664.html

Gram altın kritik seviyeden döndü: Bir günde 50 lirayı aşan düşüşün sebebi ne?

Gram altın kritik seviyeden döndü: Bir günde 50 lirayı aşan düşüşün sebebi ne?

Sputnik Türkiye

Altında son günlerde oldukça hareketli bir seyir izleniyor. Gram altın fiyatı cuma günü 2500 lira olan kritik seviyeyi aştıktan sonra düşüşe geçti. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T06:40+0300

2024-06-24T06:40+0300

2024-06-24T06:40+0300

ekonomi

yarım gram altın

gram altın

altın

merkez bankası

dolar

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Para ve emtia piyasaları ABD’deki gelişmeleri önemle takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit tutmuştu. Özellikle ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte piyasalar moral buldu.Eski St. Louis Merkez Bankası Başkanı James Bullard, ABD'nin para politikasındaki gevşeme hızının yavaş olmasını beklediğini ancak son enflasyon verilerinin Eylül ayında faiz indirimi için umut uyandırdığını söyledi.Gram altın ne kadar?Hafta genelinde pozitif bir seyir sergileyen ons altın fiyatı cuma günü 2368 dolar seviyesine kadar yükseldi. Özellikle ons altında görülen sert yükseliş gram altın fiyatının cuma günü 2503 liraya ulaşmasına yol açtı. Dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketler de altının gram fiyatını pozitif etkiledi.Ancak cuma günü akşam saatlerinde ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte ons altında satışlar derinleşti. 2316 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 2322 dolardan kapattı.Ons altında görülen gevşemenin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 2444 lira seviyesine çekildi. 2500 lirayı aşan gram altında böylelikle bir günde 50 liradan fazla düşüş kaydedilmiş oldu. Gram altın haftayı 2450 liradan tamamladı.Altında geri çekilmenin sebebi ne?Özellikle haftanın son işlem günlerinde doların küresel çapta güçlenmesi değerli metal altında yönü değiştirdi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi cuma günü 105.915 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksindeki toparlanma altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-yayimladi-dolar-faiz-ve-tufe-beklentileri-ne-oldu-1084842827.html

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