https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/emekli-profesorden-karimi-benden-uzaklastirin-davasi-uyurken-bicaklayacagim-1085151105.html
Emekli profesörden ‘Karımı benden uzaklaştırın’ davası: 'Uyurken bıçaklayacağım'
Emekli profesörden ‘Karımı benden uzaklaştırın’ davası: 'Uyurken bıçaklayacağım'
Sputnik Türkiye
Bir dönem üniversitede protez bölüm başkanlığı görevini yürüten ve çok sayıda bilimsel makalesi bulunan diş hekimi Prof. Dr. Mehmet A. (72), emekli olduktan... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T07:37+0300
2024-06-24T07:37+0300
2024-06-24T07:37+0300
türkiye
profesör
uzaklaştırma
uzaklaştırma kararı
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Emniyete ve aile mahkemesine sunulan dilekçelerde yer alan iddiaya göre, Prof. Mehmet A., evlendikten bir süre sonra eşinde öfke problemi olduğunu fark etti.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Aile Mahkemesi, Aylin A.’ya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.'Uyurken bıçaklayacağım'Aylin A.’nın eşinin yüzünü, boynunu ve kollarını tırmaladığının öne sürüldüğü dilekçede özetle şunlara yer verildi: Talebi kabul eden Aile Mahkemesi, Aylin A.’ya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240222/evlenme-yasi-22-yilin-zirvesinde-turkiyede-2023-yilinda-kac-kisi-evlendi-kac-kisi-bosandi-1080995714.html
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profesör, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı
profesör, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı
Emekli profesörden ‘Karımı benden uzaklaştırın’ davası: 'Uyurken bıçaklayacağım'
Bir dönem üniversitede protez bölüm başkanlığı görevini yürüten ve çok sayıda bilimsel makalesi bulunan diş hekimi Prof. Dr. Mehmet A. (72), emekli olduktan sonra 2015’te Aylin A. ile ikinci evliliğini yaptı.
Emniyete ve aile mahkemesine sunulan dilekçelerde yer alan iddiaya göre, Prof. Mehmet A., evlendikten bir süre sonra eşinde öfke problemi olduğunu fark etti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Aile Mahkemesi, Aylin A.’ya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.
Aylin A.’nın eşinin yüzünü, boynunu ve kollarını tırmaladığının öne sürüldüğü dilekçede özetle şunlara yer verildi:
“Mehmet A., bir daha aynı davranışta bulunması halinde şikâyetçi olacağını eşine söylemiştir. Eşinin yüzünü, gözünü morartan, kafasına sert cisimlerle vuran Aylin A., ölümcül sonuçlar yaratabilecek beyin kemik ödemi oluşmasına neden olmuş, eşini toplum içine çıkamayacak hale getirmiştir. Mehmet A.’nın bu evliliği daha fazla yürütemeyeceğini ve boşanmak istediğini söylemesi üzerine Aylin A. bu defa tehditlerde bulunmuştur. Aylin A., ‘Boşanacağımızı ailemle paylaşırsan seni uyurken bıçaklayıp öldürürüm’ diyerek ölümle tehdit etmiştir. Aylin A.’nın derhal eşiyle yaşadığı konuttan uzaklaştırılmasını istiyoruz.”
Talebi kabul eden Aile Mahkemesi, Aylin A.’ya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.