https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/emekli-profesorden-karimi-benden-uzaklastirin-davasi-uyurken-bicaklayacagim-1085151105.html

Emekli profesörden ‘Karımı benden uzaklaştırın’ davası: 'Uyurken bıçaklayacağım'

Emekli profesörden ‘Karımı benden uzaklaştırın’ davası: 'Uyurken bıçaklayacağım'

Sputnik Türkiye

Bir dönem üniversitede protez bölüm başkanlığı görevini yürüten ve çok sayıda bilimsel makalesi bulunan diş hekimi Prof. Dr. Mehmet A. (72), emekli olduktan... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T07:37+0300

2024-06-24T07:37+0300

2024-06-24T07:37+0300

türkiye

profesör

uzaklaştırma

uzaklaştırma kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0ca3a9df8f60dc9058a4c2bd7e8bdecd.jpg

Emniyete ve aile mahkemesine sunulan dilekçelerde yer alan iddiaya göre, Prof. Mehmet A., evlendikten bir süre sonra eşinde öfke problemi olduğunu fark etti.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Aile Mahkemesi, Aylin A.’ya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.'Uyurken bıçaklayacağım'Aylin A.’nın eşinin yüzünü, boynunu ve kollarını tırmaladığının öne sürüldüğü dilekçede özetle şunlara yer verildi: Talebi kabul eden Aile Mahkemesi, Aylin A.’ya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240222/evlenme-yasi-22-yilin-zirvesinde-turkiyede-2023-yilinda-kac-kisi-evlendi-kac-kisi-bosandi-1080995714.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

profesör, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı