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Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Hayretle izliyorum'
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Hayretle izliyorum'
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekleri iddiası hakkında gazetecilerin sorularına yanıt vererek görüşeceklerini fakat henüz bir tarih... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T14:23+0300
2024-06-24T14:23+0300
2024-06-24T14:24+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'parti içindeki mücadeleyi tartışmak üzere' görüşeceği iddia edilmişti. İki taraftan bu zamana kadar bir açıklama gelmezken, İmamoğlu bugün gazetecilerin sorusu üzerine olaya açıklık getirdi. İBB Başkanı, Kılıçdaroğlu ile görüşeceklerini doğrulayarak, "Ben, sayın önceki dönem Genel Başkanımızla Kurban Bayramı'nda kendisini arayarak bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da ‘Ankara'ya da geliyorum, Türkiye Belediyeler Birliği görevinden ötürü daha sık geleceğim. Geldiğimiz esnada da olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim’ dedim kendisine. O da 'Memnuniyetle' dedi. Ama şu tarih, bu tarih yok" ifadelerini kullandı. Devamında ise İmamoğlu şunları söyledi:
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, bayram, özgür özel, siyaset
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, bayram, özgür özel, siyaset
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Hayretle izliyorum'
14:23 24.06.2024 (güncellendi: 14:24 24.06.2024)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekleri iddiası hakkında gazetecilerin sorularına yanıt vererek görüşeceklerini fakat henüz bir tarih olmadığını vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'parti içindeki mücadeleyi tartışmak üzere' görüşeceği iddia edilmişti. İki taraftan bu zamana kadar bir açıklama gelmezken, İmamoğlu bugün gazetecilerin sorusu üzerine olaya açıklık getirdi.
İBB Başkanı, Kılıçdaroğlu ile görüşeceklerini doğrulayarak, "Ben, sayın önceki dönem Genel Başkanımızla Kurban Bayramı'nda kendisini arayarak bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da ‘Ankara'ya da geliyorum, Türkiye Belediyeler Birliği görevinden ötürü daha sık geleceğim. Geldiğimiz esnada da olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim’ dedim kendisine. O da 'Memnuniyetle' dedi. Ama şu tarih, bu tarih yok" ifadelerini kullandı.
Devamında ise İmamoğlu şunları söyledi:
Bunun farklı şekillerde basına yansıması, hatta tarihinin, gündeminin, içeriğinin aktarılması ya da birilerinin bunu bir şekilde farklı anlamlara çekilerek yazılmasını hayretle izliyorum. Benim tek arzum var; önceki dönem genel başkanımızla aramızdaki münasebetin yanlış anlaşılmalardan uzak, samimi bir ilişkide yürüdüğünü ve bunu da bir yemek yiyerek gayet samimi bir ortamda toparlama girişimiydi.