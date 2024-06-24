https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ekrem-imamoglundan-kilicdaroglu-aciklamasi-hayretle-izliyorum--1085166280.html

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Hayretle izliyorum'

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Hayretle izliyorum'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekleri iddiası hakkında gazetecilerin sorularına yanıt vererek görüşeceklerini fakat henüz bir tarih... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T14:23+0300

2024-06-24T14:23+0300

2024-06-24T14:24+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

chp

bayram

özgür özel

siyaset

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'parti içindeki mücadeleyi tartışmak üzere' görüşeceği iddia edilmişti. İki taraftan bu zamana kadar bir açıklama gelmezken, İmamoğlu bugün gazetecilerin sorusu üzerine olaya açıklık getirdi. İBB Başkanı, Kılıçdaroğlu ile görüşeceklerini doğrulayarak, "Ben, sayın önceki dönem Genel Başkanımızla Kurban Bayramı'nda kendisini arayarak bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da ‘Ankara'ya da geliyorum, Türkiye Belediyeler Birliği görevinden ötürü daha sık geleceğim. Geldiğimiz esnada da olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim’ dedim kendisine. O da 'Memnuniyetle' dedi. Ama şu tarih, bu tarih yok" ifadelerini kullandı. Devamında ise İmamoğlu şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, bayram, özgür özel, siyaset