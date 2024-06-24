https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/diyarbakirda-iki-ayri-isletmeye-giren-16-kisi-serbest-birakildi--1085183365.html

Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişi serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i savcılıktan serbest bırakıldı. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T23:10+0300

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türkiye

diyarbakır

sur

sur

kayapınar

diyarbakır emniyet müdürlüğü

işlem

adli işlem

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Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.

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