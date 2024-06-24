https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/diyarbakirda-iki-ayri-isletmeye-giren-16-kisi-serbest-birakildi--1085183365.html
Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişi serbest bırakıldı
Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişi serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i savcılıktan serbest bırakıldı. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T23:10+0300
2024-06-24T23:10+0300
2024-06-24T23:10+0300
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sur
kayapınar
diyarbakır emniyet müdürlüğü
işlem
adli işlem
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Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/yemek-ve-kahve-sehadet-sloganlari-ile-basilmasi-ardindan-mecliste-bakan-yerlikayaya-5-soru--1085165404.html
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diyarbakır, sur, sur, kayapınar, diyarbakır emniyet müdürlüğü, işlem, adli işlem
diyarbakır, sur, sur, kayapınar, diyarbakır emniyet müdürlüğü, işlem, adli işlem
Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişi serbest bırakıldı
Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i savcılıktan serbest bırakıldı.
Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.