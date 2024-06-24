https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/bakan-fidan-sayin-putinin-turkiye-ziyaretini-bekliyoruz-1085182033.html

Bakan Fidan: Sayın Putin'in Türkiye ziyaretini bekliyoruz

Bakan Fidan: Sayın Putin'in Türkiye ziyaretini bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sayın Putin'in Türkiye ziyaretini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleri olmuştu. Onların ve bizim seçim süreci oldu... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hakan fidan

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Habertürk kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin detaylarını açıklayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:"Sayın Putin'in bunu dile getirmesi önemliydi" diye devam eden Fidan, "Bizim en büyük endişemiz savaşın devam etmesi. 500 binden fazla öldüğü ülkenin altyapısı ile yok olmak üzere olduğu. Savaşın Rusya'nın içine taşındığı durumdayız" dedi ve şunları ekledi:Bakan Fidan, "Sayın Putin başta olmak üzere nükleer silah kullanma noktasında tereddütü olmayacağını ifade ettiler. Bizim tam da ilk başından itibaren altını çizdiğimiz, uyardığımız konu. Savaş devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Bundan kaçış yok. Her taraf oyun değiştirci yöntemleri kullanmak zorunda kalacak. Kıvılcımla başka yerlere sıçrama durumu var. Karadeniz havzasındayız. Güneyimizin, Akdeniz'in doğusunda devam eden İsrail yüzünden güvenlik sorunu, kaotik ortam var. Bunları iyi okumak, iyi yönetmek gerekiyor. Türk diplomasisinin savaşları durdurma noktasında çaba var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bu yönde" değerlendirmesinde bulundu.Rusya lideri Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin de bilgi veren Fidan, "Sayın Putin'in Türkiye ziyaretini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleri olmuştu. Onların ve bizim seçim süreci oldu. Önümüzdeki günlerde bu konular oturulur, konuşulur diye düşünüyorum" dedi.ABD- Rus istihbarat görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Fidan, "Güvenilir bir ortak olmak önemli taraflar nezdinde. Tarihi bir görüşme oldu. Belki yıllalr sonra açıklanabilir ama o görüşmenin dünya barışı için tatihi bir görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.'Suriye'nin, PKK terörü ile mücadelede önemli aktör olacağını düşünüyoruz'Suriye konusuna değinen Fidan şu açıklamaları yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/hakan-fidan-yanitladi-turkiye-bricse-uye-olacak-mi--1085181783.html

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hakan fidan, vladimir putin, recep tayyip erdoğan