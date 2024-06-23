Teoman vasiyetini açıkladı: Mirası kime kalacak?
20:03 23.06.2024 (güncellendi: 20:54 23.06.2024)
© İHATeoman
© İHA
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Çocukluğunu ve babasının yokluğunun etkilerini anlatan Teoman, vasiyetini de hazırladığını belirterek, "Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama" dedi.
Şarkıcı Teoman, Çocukluğunu ve babasının yokluğunun etkilerini anlatarak, vasiyetini hazırladığını açıkladı.
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Teoman, kendini baba olarak beğenmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Ama kızımın bu konuda derdi yok. benim şapşallıklarıma çok gülüyor. Beceriksizliklerime. Ama ona güven duygusu vermeye çalışıyorum. Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum. Timur'un düşünceleri biraz uçuk. O bir alkolik ve majör depresyon sürecinde. O yüzden fikirleri, duyguları, oradan oraya savruluyor. Saçmalıyor her düşüncesinde ve hareketinde. Bense, en azından artık, çok daha makul biriyim.
Yeni bir roman yazdığını açıklayan Teoman vasiyetini de hazırladığını belirtti. Teoman "Vasiyet hazırladınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Evet. Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan şarkıcı Teoman'a teşekkür
Bu açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını" ifade eden şarkıcı Teoman'a teşekkür etti.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."
Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) June 23, 2024
Hepimize emanet olan; ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek…
21 Mart, 12:24