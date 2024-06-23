https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-ecevitin-moskova-ziyareti-paylasimi-1085131407.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Ecevit'in Moskova ziyareti paylaşımı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Ecevit'in Moskova ziyareti paylaşımı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, günün önemini hatırlattığı ‘Tarihte bugün’ paylaşımında, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 23 Haziran 1978 yılında Sovyetler... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T11:01+0300
2024-06-23T11:01+0300
2024-06-23T11:03+0300
dünya
rusya
türkiye
türk-rus dostluğu
türk-rus ilişkileri
bülent ecevit
rahşan ecevit
sscb
rusya ankara büyükelçliği
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085131253_0:271:2663:1769_1920x0_80_0_0_9bbb4734412ef1d7edc12ab034d526f5.jpg
23 Haziran 1978 tarihinde, Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit'in Sovyetler Birliği'ne yaptığı ziyaret sırasında, Moskova ile Ankara arasında İyi Komşuluk ve Dostça İşbirliği İlkeleri Belgesi kabul edilmişti.Başbakan Bülent Ecevit’in SSCB’yi ziyareti (21-25 Haziran 1978)Ecevit, ana muhalefet partisi lideri olarak 1976 yılında çıktığı SSCB gezisinden tam 2 yıl sonra bu kez başbakan olarak Moskova’yı ziyaret etmişti.Ziyaret öncesi basına açıklamalarda bulunan Ecevit, son 20 yılda ilişkilerin hızla geliştiğini vurgulamış, karşılıklı ekonomik işbirliğinin her iki ülkeye de yararlı olacağına inandıklarını ifade etmişti.5 gün süren resmi ziyarette SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Brejnev ve Başbakan Kosigin ile görüşen Başbakan Ecevit’e, eşi Rahşan Ecevit’in yanı sıra dönemin Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ile bazı bakan ve bürokratlar eşlik etmişti.Ziyaretiyle ilgili bir konuşma yapan Ecevit, “Sovyet liderleriyle görüşmelerinin karşılıklı güven havasının iyice yerleşmesine yardımcı olacağını umduğunu” vurgulamıştı.Türk basınında geniş yer tutan iki ülke başbakanlarının görüşmesinde Türk-Sovyet ilişkileri ve uluslararası konular ele alınmış, görüşmede tam adı “Dostane İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Siyasal Belge” olan belgenin içeriği netleştirilmişti.Öte yandan yaptığı konuşmada Sovyet Başbakanı Kosigin “ziyarete büyük umut bağladıklarını” dile getirmişti.Tam adı ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında İyi Komşuluk ve Dostça İşbirliği İlkeleri Siyasal Belgesi’ olarak tanıtılan belgede, “iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin Atatürk ve Lenin tarafından başlatıldığı” hatırlatılmış, bu dostane işbirliğinin sürdürülmesinin bölgede olduğu kadar, Avrupa ve dünyada da barışa katkıda bulunacağının altı çizilmişti.Görüşmelerde ayrıca Kültür Protokolü de imzalanırken, Ecevit, bu belgeyle ilgili olarak “iki ülke arasındaki güven ortamını pekiştirecek belge” nitelemesini kullanmıştı.Kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiride, ayrıca görüşmeler sonunda varılan anlaşmalara, Siyasi Belge, Karadeniz Kıta Sahanlığı Anlaşması, Kültür Protokolü ve ticari-ekonomik alanlarda işbirliğini öngören anlaşmaya geniş yer verilirken, tüm anlaşmaların Türk-Sovyet ilişkilerini geliştireceğine dikkat çekilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200623/rusyanin-ankara-buyukelciligi-ecevitin-1978deki-moskova-ziyaretinin-videosunu-paylasti-1042311068.html
rusya
sscb
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085131253_152:0:2663:1883_1920x0_80_0_0_cedb3c69da9152df8147843db90ae219.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, türk-rus dostluğu, türk-rus ilişkileri, bülent ecevit, rahşan ecevit, sscb, rusya ankara büyükelçliği, moskova
rusya, türkiye, türk-rus dostluğu, türk-rus ilişkileri, bülent ecevit, rahşan ecevit, sscb, rusya ankara büyükelçliği, moskova
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Ecevit'in Moskova ziyareti paylaşımı
11:01 23.06.2024 (güncellendi: 11:03 23.06.2024)
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, günün önemini hatırlattığı ‘Tarihte bugün’ paylaşımında, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 23 Haziran 1978 yılında Sovyetler Birliği'ne gerçekleştirdiği ziyaretin arşiv görüntülerini yayınladı.
23 Haziran 1978 tarihinde, Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit'in Sovyetler Birliği'ne yaptığı ziyaret sırasında, Moskova ile Ankara arasında İyi Komşuluk ve Dostça İşbirliği İlkeleri Belgesi kabul edilmişti.
Başbakan Bülent Ecevit’in SSCB’yi ziyareti (21-25 Haziran 1978)
Ecevit, ana muhalefet partisi lideri olarak 1976 yılında çıktığı SSCB gezisinden tam 2 yıl sonra bu kez başbakan olarak Moskova’yı ziyaret etmişti.
Ziyaret öncesi basına açıklamalarda bulunan Ecevit, son 20 yılda ilişkilerin hızla geliştiğini vurgulamış, karşılıklı ekonomik işbirliğinin her iki ülkeye de yararlı olacağına inandıklarını ifade etmişti.
5 gün süren resmi ziyarette SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Brejnev ve Başbakan Kosigin ile görüşen Başbakan Ecevit’e, eşi Rahşan Ecevit’in yanı sıra dönemin Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ile bazı bakan ve bürokratlar eşlik etmişti.
Ziyaretiyle ilgili bir konuşma yapan Ecevit, “Sovyet liderleriyle görüşmelerinin karşılıklı güven havasının iyice yerleşmesine yardımcı olacağını umduğunu” vurgulamıştı.
Türk basınında geniş yer tutan iki ülke başbakanlarının görüşmesinde Türk-Sovyet ilişkileri ve uluslararası konular ele alınmış, görüşmede tam adı “Dostane İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Siyasal Belge” olan belgenin içeriği netleştirilmişti.
Öte yandan yaptığı konuşmada Sovyet Başbakanı Kosigin “ziyarete büyük umut bağladıklarını” dile getirmişti.
Tam adı ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında İyi Komşuluk ve Dostça İşbirliği İlkeleri Siyasal Belgesi’ olarak tanıtılan belgede, “iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin Atatürk ve Lenin tarafından başlatıldığı” hatırlatılmış, bu dostane işbirliğinin sürdürülmesinin bölgede olduğu kadar, Avrupa ve dünyada da barışa katkıda bulunacağının altı çizilmişti.
Görüşmelerde ayrıca Kültür Protokolü de imzalanırken, Ecevit, bu belgeyle ilgili olarak “iki ülke arasındaki güven ortamını pekiştirecek belge” nitelemesini kullanmıştı.
Kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiride, ayrıca görüşmeler sonunda varılan anlaşmalara, Siyasi Belge, Karadeniz Kıta Sahanlığı Anlaşması, Kültür Protokolü ve ticari-ekonomik alanlarda işbirliğini öngören anlaşmaya geniş yer verilirken, tüm anlaşmaların Türk-Sovyet ilişkilerini geliştireceğine dikkat çekilmişti.