https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/mardinde-vahset-esi-ve-annesinin-oldugu-evi-atese-verdi--1085128607.html

Mardin'de vahşet: Eşi ve annesinin olduğu evi ateşe verdi

Mardin'de vahşet: Eşi ve annesinin olduğu evi ateşe verdi

Sputnik Türkiye

Mardin'de bir kişi, eşi ve annesinin olduğu evi ateşe verdi. Sonrasında olay yerinden uzaklaşan adamın eşi N.B. ve annesi A.B.'nin balkondan atlayarak evden... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T00:38+0300

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Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişi, annesi ve eşinin oturduğu evi ateşe verdi. İddiaya göre evde yaşayan V.B, henüz bilinmeyen nedenle eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evini ateşe verdi. V.B. daha sonra kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkondan atladı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan N.B. ve A.B. sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/az-kalsin-facia-yasaniyordu-kapadokyada-sicak-hava-balonu-ters-ruzgara-yakalandi--1085127781.html

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ev, yangın, mardin, mardin valiliği, jandarma