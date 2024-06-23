https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/mardinde-vahset-esi-ve-annesinin-oldugu-evi-atese-verdi--1085128607.html
Mardin'de vahşet: Eşi ve annesinin olduğu evi ateşe verdi
Mardin'de vahşet: Eşi ve annesinin olduğu evi ateşe verdi
Sputnik Türkiye
Mardin'de bir kişi, eşi ve annesinin olduğu evi ateşe verdi. Sonrasında olay yerinden uzaklaşan adamın eşi N.B. ve annesi A.B.'nin balkondan atlayarak evden... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T00:38+0300
2024-06-23T00:38+0300
2024-06-23T00:38+0300
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mardin valiliği
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Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişi, annesi ve eşinin oturduğu evi ateşe verdi. İddiaya göre evde yaşayan V.B, henüz bilinmeyen nedenle eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evini ateşe verdi. V.B. daha sonra kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkondan atladı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan N.B. ve A.B. sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/az-kalsin-facia-yasaniyordu-kapadokyada-sicak-hava-balonu-ters-ruzgara-yakalandi--1085127781.html
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ev, yangın, mardin, mardin valiliği, jandarma
ev, yangın, mardin, mardin valiliği, jandarma
Mardin'de vahşet: Eşi ve annesinin olduğu evi ateşe verdi
Mardin'de bir kişi, eşi ve annesinin olduğu evi ateşe verdi. Sonrasında olay yerinden uzaklaşan adamın eşi N.B. ve annesi A.B.'nin balkondan atlayarak evden kaçtığı öğrenildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişi, annesi ve eşinin oturduğu evi ateşe verdi.
İddiaya göre evde yaşayan V.B, henüz bilinmeyen nedenle eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evini ateşe verdi. V.B. daha sonra kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkondan atladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan N.B. ve A.B. sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.