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Hamit Altıntop'tan 'Kadroya müdahale ediyor' iddiasına cevap
Hamit Altıntop'tan 'Kadroya müdahale ediyor' iddiasına cevap
Sputnik Türkiye
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024'te Türkiye'nin Portekiz'e mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Kadroya... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
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EURO 2024 F Grubu 2. maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri eleştirilirken Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Tivibu Spor'a kadroya müdahale ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.‘Hiçbir zaman öyle bir düşüncem olmadı’NTV'nin aktardığına göre Hamit Altıntop yaptığı "Kadroya müdahale ediyor" iddialarına verdiği cevapta, "Bunu aslında burada cevaplamak çok üzücü. İnandığınız bir hocayı getiriyorsunuz, ona sorumluluk veriyorsunuz, başarılı olacağına inanıyorsunuz. Sonra böyle bir soru geliyor. Ben orada maalesef 'Kişi kendinden bilir işi'ye çevirmek istiyorum. Benim bugüne kadar hiçbir zaman öyle bir düşüncem olmamıştır. Beni hiçbir şekilde temsil etmeyen bir konu bu" dedi."Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" sözlerine de açıklık getiren Hamir Altıntop şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230310/halil-altintop-bayern-munih-akademisinin-yeni-sportif-direktoru-oldu-1068099363.html
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hamit altıntop, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, türkiye, portekiz, portekiz milli futbol takımı, portekizli, vincenzo montella
hamit altıntop, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, türkiye, portekiz, portekiz milli futbol takımı, portekizli, vincenzo montella

Hamit Altıntop'tan 'Kadroya müdahale ediyor' iddiasına cevap

21:51 23.06.2024
© AA / Murat KaradağHamit Altıntop
Hamit Altıntop - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
© AA / Murat Karadağ
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Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024'te Türkiye'nin Portekiz'e mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Kadroya müdahale ediyor" iddialarına da cevap verdi.
EURO 2024 F Grubu 2. maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri eleştirilirken Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Tivibu Spor'a kadroya müdahale ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

‘Hiçbir zaman öyle bir düşüncem olmadı’

NTV'nin aktardığına göre Hamit Altıntop yaptığı "Kadroya müdahale ediyor" iddialarına verdiği cevapta, "Bunu aslında burada cevaplamak çok üzücü. İnandığınız bir hocayı getiriyorsunuz, ona sorumluluk veriyorsunuz, başarılı olacağına inanıyorsunuz. Sonra böyle bir soru geliyor. Ben orada maalesef 'Kişi kendinden bilir işi'ye çevirmek istiyorum. Benim bugüne kadar hiçbir zaman öyle bir düşüncem olmamıştır. Beni hiçbir şekilde temsil etmeyen bir konu bu" dedi.
"Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" sözlerine de açıklık getiren Hamir Altıntop şu ifadeleri kullandı:
"Ben, burada aslında söylemek istediğimi çok iyi aktaramadım. Biz de iletişim konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bende de dönem dönem geriye baktığımda... 2012'de ben Türkiye'ye yerleştim. Kendimi Türkçe ifade etme anlamında, müzakere yetenğimde kendimi yetiştirdiğime inanıyorum. Ama böyle bir pozisyonda bunun daha iyi olabileceğine, olması gerektiğinin farkındayım.
Burada bir birikim ve tecrübe var. Bundan faydalanmak anlamında diyorum ben. Türk futbolunda eski, yaşamış, görmüş hayatının merkezinde olan futbolla ilgili yatıp kalkandan faydalanmak gerektiğini... Diğer taraftan da söylemek istediğim olay şu biz buraya seçildik, severek de geldik, severek de işimizi yapıyoruz. İnanarak da yapıyoruz. Ben bu işi gönüllü yapıyorum. Ben profesyonel değilim. Kendime hiçbir şekilde avantaj sağlamıyorum. Tecrübemi koyuyorum, mesaimi koyuyorum. Bunu yapmak zorunda mıyım? 'Değilim' demek istiyorum anlamında. Ama sevdamız, milliyetçiliğimiz, toprağımız, bayrağpımız, şairin dediği gibi "Çırak ustadan daha az hata yapacak ki sanat ölmesin." yani futbolumuz daha ileriye gitsin. Bayrağımız daha yüksekliklere havalansın diye. Bu şeffaflıkta tırnak içinde söylüyorum, 'Tez canlılıkla' yapıyoruz. Burada insanlar benim samimiyetime, yeteneğime, tecrübe inanmak zorunda değil. 18 Temmuz'da bir seçim var orada delegasyonlar neyi takdir ederse artık ona göre hareket etmek lazım. Artık bizim de kendimizce artık 6. senemdeyim düşüncülerim, fikirlerim var. Onlar da turnuvadan sonra iyi düşünülecek, tartılacak. Ona göre de bir ortak nokta bulunacak."
Halil Altıntop - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
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Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin yeni sportif direktörü oldu
10 Mart 2023, 18:41
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