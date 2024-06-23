Hamit Altıntop'tan 'Kadroya müdahale ediyor' iddiasına cevap

Burada bir birikim ve tecrübe var. Bundan faydalanmak anlamında diyorum ben. Türk futbolunda eski, yaşamış, görmüş hayatının merkezinde olan futbolla ilgili yatıp kalkandan faydalanmak gerektiğini... Diğer taraftan da söylemek istediğim olay şu biz buraya seçildik, severek de geldik, severek de işimizi yapıyoruz. İnanarak da yapıyoruz. Ben bu işi gönüllü yapıyorum. Ben profesyonel değilim. Kendime hiçbir şekilde avantaj sağlamıyorum. Tecrübemi koyuyorum, mesaimi koyuyorum. Bunu yapmak zorunda mıyım? 'Değilim' demek istiyorum anlamında. Ama sevdamız, milliyetçiliğimiz, toprağımız, bayrağpımız, şairin dediği gibi "Çırak ustadan daha az hata yapacak ki sanat ölmesin." yani futbolumuz daha ileriye gitsin. Bayrağımız daha yüksekliklere havalansın diye. Bu şeffaflıkta tırnak içinde söylüyorum, 'Tez canlılıkla' yapıyoruz. Burada insanlar benim samimiyetime, yeteneğime, tecrübe inanmak zorunda değil. 18 Temmuz'da bir seçim var orada delegasyonlar neyi takdir ederse artık ona göre hareket etmek lazım. Artık bizim de kendimizce artık 6. senemdeyim düşüncülerim, fikirlerim var. Onlar da turnuvadan sonra iyi düşünülecek, tartılacak. Ona göre de bir ortak nokta bulunacak."