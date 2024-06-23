https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/cami-tuvaletindeki-sabunlugu-calip-son-model-arabasiyla-kacti-1085140810.html
Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp son model arabasıyla kaçtı
Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp son model arabasıyla kaçtı
Sputnik Türkiye
Amasya’nın Suluova ilçesinde caminin tuvaletine giren bir şahıs sabunluğu çaldı. Yıkadığı sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaşan kişinin o... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T17:57+0300
2024-06-23T17:57+0300
2024-06-23T17:57+0300
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tuvalet
sabun
sabunluk
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hırsız
hırsızlık
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Suluova Toki Camii'nde meydana gelen olayda, caminin tuvaletine giren bir kişi ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı. Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen kişinin o anları saniye saniye kaydedildi. 'Biz ne hale geldik böyle'Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, 'görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini' belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/otelde-dus-alirken-arabasi-calindi-araba-anahtari-camdan-atilmis-1085026074.html
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ilginç hırsızlık olayları, cami hırsızlığı, cami hırsızlığı olayları, cami hırsızlığının en ilginçç olaylar, camidne sabun çalmaki camiden sabunluğu çalmak
ilginç hırsızlık olayları, cami hırsızlığı, cami hırsızlığı olayları, cami hırsızlığının en ilginçç olaylar, camidne sabun çalmaki camiden sabunluğu çalmak
Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp son model arabasıyla kaçtı
Amasya’nın Suluova ilçesinde caminin tuvaletine giren bir şahıs sabunluğu çaldı. Yıkadığı sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaşan kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Suluova Toki Camii'nde meydana gelen olayda, caminin tuvaletine giren bir kişi ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı.
Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen kişinin o anları saniye saniye kaydedildi.
'Biz ne hale geldik böyle'
Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, 'görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini' belirtti.
Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.