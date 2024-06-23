https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/cami-tuvaletindeki-sabunlugu-calip-son-model-arabasiyla-kacti-1085140810.html

Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp son model arabasıyla kaçtı

Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp son model arabasıyla kaçtı

Sputnik Türkiye

Amasya’nın Suluova ilçesinde caminin tuvaletine giren bir şahıs sabunluğu çaldı. Yıkadığı sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaşan kişinin o... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T17:57+0300

2024-06-23T17:57+0300

2024-06-23T17:57+0300

türkiye

cami

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sabun

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suluova

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hırsızlık

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Suluova Toki Camii'nde meydana gelen olayda, caminin tuvaletine giren bir kişi ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı. Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen kişinin o anları saniye saniye kaydedildi. 'Biz ne hale geldik böyle'Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, 'görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini' belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/otelde-dus-alirken-arabasi-calindi-araba-anahtari-camdan-atilmis-1085026074.html

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