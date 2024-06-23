https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/abdnin-suriyedeki-ussune-kamikaze-iha-ile-saldiri-girisimi-1085147253.html
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T22:52+0300
2024-06-23T22:52+0300
2024-06-23T22:52+0300
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insansız hava aracı (iha)
ihlas haber ajansı (iha)
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Suriye'de Humus'un çöl bölgesindeki Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece geç saatlerde, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu.AA'nın yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, üste konuşlu ABD askerlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.Humus'taki Tenef üssünde konuşlu ABD güçlerine 7 Nisan'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240214/abd-suriye-ve-irakta-4-subattan-bu-yana-saldiriya-ugramadigini-acikladi-1080719210.html
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abd, abd, suriye, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ihlas haber ajansı (iha)
abd, abd, suriye, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ihlas haber ajansı (iha)
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi
Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.
Suriye'de Humus'un çöl bölgesindeki Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece geç saatlerde, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu.
AA'nın yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, üste konuşlu ABD askerlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.
Humus'taki Tenef üssünde konuşlu ABD güçlerine 7 Nisan'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu.