https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/abdnin-suriyedeki-ussune-kamikaze-iha-ile-saldiri-girisimi-1085147253.html

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi

Sputnik Türkiye

Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T22:52+0300

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Suriye'de Humus'un çöl bölgesindeki Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece geç saatlerde, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu.AA'nın yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, üste konuşlu ABD askerlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.Humus'taki Tenef üssünde konuşlu ABD güçlerine 7 Nisan'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240214/abd-suriye-ve-irakta-4-subattan-bu-yana-saldiriya-ugramadigini-acikladi-1080719210.html

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abd, abd, suriye, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ihlas haber ajansı (iha)