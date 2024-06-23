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Şeriat tartışmalarına karşı 14 ilahiyatçıdan ortak bildiri: 'İslam ile Şeriat aynı şey değildir'
Şeriat tartışmalarına karşı 14 ilahiyatçıdan ortak bildiri: 'İslam ile Şeriat aynı şey değildir'
Sputnik Türkiye
14 ilahiyatçı, gündeme gelen şeriat tartışmaları hakkında açıklamada bulundu. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
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Son günlerde internette çok tartışılan Diamond Tema adlı Youtuber'ın ifadeleri ardından sosyal medyada şeriat tartışmaları arttı. Şeriat tartışmaları sonrası 14 ilahiyatçı yazardan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Şeriat, İslam Demek Değildir" başlıklı bildirgede şu ifadeler yer aldı;'Şeriatın hukuksal sorunlara yanıt verebilecek bir yapı olmadığı açıktır''Çok eşlilik ve körelik kurumu gibi konuları içermesi...''Devletin dini ancak adalettir'İmzacılar: Cemil KILIÇ (İlahiyatçı Yazar)Şahin FİLİZ (İlahiyatçı Prof. Dr.)Mustafa ÖZTÜRK (İlahiyatçı Prof. Dr.)İsrafil BALCI (İlahiyatçı Prof. Dr.)Hatice DOĞAN (İlahiyatçı Dr.)Hakkı YILMAZ (İlahiyatçı Yazar)Hıdır TEMEL (Din Bilimleri Dr.)İdris ŞAHİN (İlahiyatçı)Yaşar KOÇER (İlahiyatçı)Fikret EROĞLU (İlahiyatçı)Halis DİNÇER (İlahiyatçı)Emine YÜCEL (İlahiyatçı)Mehmet GÖL (İlahiyatçı)Mustafa SAĞER (İlahiyatçı)
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şeriat, islam, radikal islam, ilahiyat, ilahiyat fakültesi, devlet, türkiye

Şeriat tartışmalarına karşı 14 ilahiyatçıdan ortak bildiri: 'İslam ile Şeriat aynı şey değildir'

19:19 23.06.2024 (güncellendi: 19:20 23.06.2024)
Şeriat
Şeriat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
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14 ilahiyatçı, gündeme gelen şeriat tartışmaları hakkında açıklamada bulundu.
Son günlerde internette çok tartışılan Diamond Tema adlı Youtuber'ın ifadeleri ardından sosyal medyada şeriat tartışmaları arttı. Şeriat tartışmaları sonrası 14 ilahiyatçı yazardan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Şeriat, İslam Demek Değildir" başlıklı bildirgede şu ifadeler yer aldı;
Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız bu günlerde toplumumuz kısır ve tehlikeli bir tartışmanın içine çekilmek istenmektedir. Bu tartışma adeta dine rağmen din, İslam’a rağmen İslam denilebilecek düzeyde bir cahilliği içeren şeriat tartışmasıdır.
Arap dilinde pek çok anlama sahip olan şeriat sözcüğü terminolojik açıdan dilimizdeki hukuk sözcüğünün karşılığıdır. Gerek dinsel inanışları referans alan gerekse laik ve seküler dünya görüşüne dayanan yasalar Arap dilinde şeriat sözcüğü ile ifade edilir.
Bu nedenle şeriatı din ve İslam’la özdeş bir kavram olarak yansıtmaya çalışmak gerçeğe aykırıdır. İslam şeriatı denilen kavram İslam’ın kendisi demek değildir.
Zira şeriat kurallarının çok azının kaynağı Kur’an ayetleridir. O ayetlerin de çoğu dönemsel olup esbab-ı nüzul çerçevesinde anlaşılması ve yorumlanması gereken hükümleri içermektedir.
İslam tarihinde bütünsel ve tek yapı halinde bir şeriat anlayışından söz edilemez. Gerek fıkhî gerekse ona zemin oluşturan itikadi meselelere ilişkin onlarca şeriat yorumu ve uygulaması söz konusudur.
Bu yorum ve uygulamalar, sahabilerin farklı görüşlerinden, sıhhati tartışmalı kimi hadislerden, İslam bilginlerinin kimi aklî çıkarımlarından neşet eden ve pek çok bakımdan birbiriyle çelişen ictihadî hükümleri yansıtmaktadır.

'Şeriatın hukuksal sorunlara yanıt verebilecek bir yapı olmadığı açıktır'

Hangi şeriat ekolü söz konusu olursa olsun içerdiği kurallar açısından hiçbirinin günümüz toplumsal yaşamına ve insan gereksinimlerine, temel hak ve özgürlüklerine dahası çağdaş hukuksal sorunlara yanıt verebilecek bir yapıda olmadığı açıktır. Böyleyken insanlığın ve Müslümanların geçirdiği hukukî evrimi dikkate almayan şeriat taleplerine itibar etmek mümkün değildir.
Birey kimliği, kadın erkek eşitliği, iktisadî ilişkiler, suç ve ceza kavramı, aile hukuku, siyasi sistem ve bilimsel çalışmalar açısından şeriat hukuku, dönemin Arap toplumunda değişim ve dönüşüme öncülük eden ilk uygulamaları içerse de günümüzde uygulanabilirliği söz konusu olmayan kurallar yığını olarak, ancak akademide hukuk tarihi dersleri için bir anlama sahip olabilir. Başka bir deyişle şeriat kurallarının güncel yaşamda insan onuruna yakışır bir karşılığı yoktur.

'Çok eşlilik ve körelik kurumu gibi konuları içermesi...'

Çok eşliği, kölelik kurumunu, çocuk yaşta evliliği, haremlik selamlık uygulamasını, haklar bakımından kadınların ikincilliğini, mürtedin idamını ve tekfirciliği içermesi, iktisadî tezler bağlamında da günümüzün girift ekonomik ilişkilerini karşılayamayacak denli basit oluşu, siyasal sistem açısından ise otoriter ve totaliter bir rejimi öngörmesi, şeriatı kabul edilebilir olmaktan uzaklaştırmakta ve olanaksız kılmaktadır.
İslam dini, inanç, ibadet ve ahlak esasları olarak şeriattan kesinlikle ayrıdır. Şeriat uygulanamaz olsa da İslam dini, iman esaslarıyla, uygulama olarak da namaz, oruç, hac, zekât vb. ibadetleriyle, ahlakî açıdan ise helal haram anlayışıyla yüzyıllardır yaşanan ve bundan sonra da daima yaşanacak olan son ilahi dindir. İslam azizdir ve şeriatla kısıtlanamayacak denli değerlidir.
Büyük İslam bilgini Ebu Hanife’nin de dediği gibi din, Hz. Âdem’den beri gelen tevhid inancıdır ve asla değişmez. Ama şeriat değişir. Nitekim tarih boyu her ümmet için ayrı bir şeriat söz konusu olmuştur.
Osmanlı’nın Mecellesi’nde de belirtildiği üzere; “ezmanın tegayyürü ile ahkamın tebeddülü inkar olunamaz.” Ancak bu durum elbette ki din için söz konusu değildir. Din, sabittir ve tersi düşünülemez.
Bu gerçekler ışığında ilahiyatçılar olarak bizler, bütün halkımızı, aziz dinimiz İslam’ı yaşarken aynı zamanda büyük Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti olan; laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti devletimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.

'Devletin dini ancak adalettir'

Unutulmamalıdır ki, laiklik dinin doğru ve özgürce yaşanabilmesi için de yaşamsal önem taşımaktadır. Devletin dini ancak adalettir anlayışıyla her türlü dinsel ve mezhepsel ayrıma karşı ulusal birlik ve bütünlüğümüzü korumalı ve güçlendirmeliyiz.

İmzacılar:

Cemil KILIÇ (İlahiyatçı Yazar)
Şahin FİLİZ (İlahiyatçı Prof. Dr.)
Mustafa ÖZTÜRK (İlahiyatçı Prof. Dr.)
İsrafil BALCI (İlahiyatçı Prof. Dr.)
Hatice DOĞAN (İlahiyatçı Dr.)
Hakkı YILMAZ (İlahiyatçı Yazar)
Hıdır TEMEL (Din Bilimleri Dr.)
İdris ŞAHİN (İlahiyatçı)
Yaşar KOÇER (İlahiyatçı)
Fikret EROĞLU (İlahiyatçı)
Halis DİNÇER (İlahiyatçı)
Emine YÜCEL (İlahiyatçı)
Mehmet GÖL (İlahiyatçı)
Mustafa SAĞER (İlahiyatçı)
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