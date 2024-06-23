Yazar Arkoç: 'Kendi tarihimizi başkalarından okumamamız gerektiğini düşünüyorum'

“Kendi tarihimizi başkalarından okumamamız gerektiğini, çok iyi araştırma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Buna da romanlarımla elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum. ‘Tarih, tarihi yazanındır’ söylemine inanıyorum. Romanları da ‘sosyal tarih’ olarak görüyorum. Tarihi romanları okumayı çok seviyorum. Çok değerli kadınlarımız, bölgelerimiz olduğunu gözlemledim. Okuduğum eserlerde o bilge Anadolu kadınını anlatanı pek göremedim. Yaşadıklarım, gördüklerim, büyüklerimizden bize aktarılanlar, okuduklarım önüme bambaşka bir Anadolu kadını figürü sundu. Ben de ilk romanımda bir Türk kadınını anlattım.”