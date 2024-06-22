https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/unlu-peynir-markasindan-skandal-kisirliga-neden-oldugu-gerekcesiyle-marketlerden-kaldirildi-1085113763.html
Ünlü peynir markasından skandal: Kısırlığa neden olduğu gerekçesiyle marketlerden kaldırıldı
Ünlü peynir markasından skandal: Kısırlığa neden olduğu gerekçesiyle marketlerden kaldırıldı
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Dünyanın birçok bölgesinde satışı yapılan Villa Gusto markalı 125 gramlık mozzarella peynirlerinde mikroplastik tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılması... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T12:45+0300
2024-06-22T12:45+0300
2024-06-22T12:45+0300
peynir
marka
kısırlık
kısırlık
kısır
kısırlaştırma
ekonomi
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Villa Gusto'nun mozzarella peynirlerinde yoğun miktarda mikroplastik maddeler bulundu. Bu durum, başta kısırlık olmak üzere birçok sağlık sorununu tetikleyebilecek potansiyel riskler barındırıyor. Firma yetkilileri, üretim serisinde büyük bir hata yapıldığını kabul ederek özür diledi ve tüm ürünlerin toplatılacağını açıkladı.Dünyanın dört bir yanında satışa sunulmuştuMikroplastik tespit edilen mozzarella peynirleri, dünya genelinde birçok ülkede satışa sunulmuştu. Yerel yetkili kurumlar, bu ürünlerin derhal toplatılması için harekete geçti. Villa Gusto, ürünlerin fatura gerekmeksizin iade edilebileceğini ve tüm tüketicilere para iadesi yapılacağını duyurdu.Tüketicilerden tepkiVilla Gusto'nun sadık tüketicileri, yaşanan skandal karşısında büyük tepki gösterdi. Firma, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/3-bin-500-yillik-bir-misir-mumyasindan-the-simpsons-karakteri-cikti-1085112117.html
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peynir, marka, kısırlık, kısırlık, kısır, kısırlaştırma
peynir, marka, kısırlık, kısırlık, kısır, kısırlaştırma
Ünlü peynir markasından skandal: Kısırlığa neden olduğu gerekçesiyle marketlerden kaldırıldı
Dünyanın birçok bölgesinde satışı yapılan Villa Gusto markalı 125 gramlık mozzarella peynirlerinde mikroplastik tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılması kararı alındı. Kısırlık ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilme tehlikesi taşıyan mikroplastikler, tüketiciler arasında büyük endişe yarattı.
Villa Gusto'nun mozzarella peynirlerinde yoğun miktarda mikroplastik maddeler bulundu. Bu durum, başta kısırlık olmak üzere birçok sağlık sorununu tetikleyebilecek potansiyel riskler barındırıyor. Firma yetkilileri, üretim serisinde büyük bir hata yapıldığını kabul ederek özür diledi ve tüm ürünlerin toplatılacağını açıkladı.
Dünyanın dört bir yanında satışa sunulmuştu
Mikroplastik tespit edilen mozzarella peynirleri, dünya genelinde birçok ülkede satışa sunulmuştu. Yerel yetkili kurumlar, bu ürünlerin derhal toplatılması için harekete geçti. Villa Gusto, ürünlerin fatura gerekmeksizin iade edilebileceğini ve tüm tüketicilere para iadesi yapılacağını duyurdu.
Villa Gusto'nun sadık tüketicileri, yaşanan skandal karşısında büyük tepki gösterdi. Firma, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.