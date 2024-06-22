https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/unlu-peynir-markasindan-skandal-kisirliga-neden-oldugu-gerekcesiyle-marketlerden-kaldirildi-1085113763.html

Ünlü peynir markasından skandal: Kısırlığa neden olduğu gerekçesiyle marketlerden kaldırıldı

Ünlü peynir markasından skandal: Kısırlığa neden olduğu gerekçesiyle marketlerden kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Dünyanın birçok bölgesinde satışı yapılan Villa Gusto markalı 125 gramlık mozzarella peynirlerinde mikroplastik tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılması... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T12:45+0300

2024-06-22T12:45+0300

2024-06-22T12:45+0300

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Villa Gusto'nun mozzarella peynirlerinde yoğun miktarda mikroplastik maddeler bulundu. Bu durum, başta kısırlık olmak üzere birçok sağlık sorununu tetikleyebilecek potansiyel riskler barındırıyor. Firma yetkilileri, üretim serisinde büyük bir hata yapıldığını kabul ederek özür diledi ve tüm ürünlerin toplatılacağını açıkladı.Dünyanın dört bir yanında satışa sunulmuştuMikroplastik tespit edilen mozzarella peynirleri, dünya genelinde birçok ülkede satışa sunulmuştu. Yerel yetkili kurumlar, bu ürünlerin derhal toplatılması için harekete geçti. Villa Gusto, ürünlerin fatura gerekmeksizin iade edilebileceğini ve tüm tüketicilere para iadesi yapılacağını duyurdu.Tüketicilerden tepkiVilla Gusto'nun sadık tüketicileri, yaşanan skandal karşısında büyük tepki gösterdi. Firma, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/3-bin-500-yillik-bir-misir-mumyasindan-the-simpsons-karakteri-cikti-1085112117.html

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peynir, marka, kısırlık, kısırlık, kısır, kısırlaştırma