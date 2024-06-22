https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/rusya-dis-istihbarat-servisi--abd-yapay-zekayi-silah-olarak-kullanma-hazirliklari-yapiyor-1085123372.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi : ABD yapay zekayı silah olarak kullanma hazırlıkları yapıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi : ABD yapay zekayı silah olarak kullanma hazırlıkları yapıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD’nin bazı ülkelerde kamu bilincini manipüle etmek için yapay zeka teknolojilerini kullanma... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T17:46+0300
2024-06-22T17:46+0300
2024-06-22T17:46+0300
dünya
sergey narışkin
rusya dış istihbarat servisi (svr)
abd
yapay zeka
cia
edward snowden
pentagon
lima
teknoloji
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Narışkin, ABD istihbarat servislerinin ‘dost’ olarak görmedikleri ülkelerde kamu bilincini manipüle etmek için yapay zeka teknolojileri kullanmanın hazırlıklarını yaptığını ve bunun tüm insanlık için ciddi bir sorun haline gelme tehlikesi taşıdığını söyledi.Narışkin, “ABD istihbarat servisleri ‘dost’ olarak görmedikleri ülkelerde kamu bilincini manipüle etmek için yapay zeka teknolojilerini bir araç olarak kullanmanın hazırlıklarını yapıyor. Bu, tüm insanlık için çok ciddi bir sorun haline gelebilir” dedi.Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) son yıllarda yaklaşık 150 yapay zeka projesini devreye aldığına dikkat çekti.Daha önce, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, bazı devletler ve büyük şirketlerin yapay zeka kontrolünü ele geçirmeye yönelik çalışmaları olduğunu ifade etmişti.Rus askeri analist Vladimir Prohvatilov ise, ABD'nin tüm dünyayı tehdit eden yapay zekaya dayalı kitle imha silahları geliştirdiğini, Pentagon'un yapay zekayı silahlara uyarlamak için Lima grubunu kurduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kasperskyden-yapay-zeka-kiligina-giren-zararli-yazilim-uyarisi-1084090043.html
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sergey narışkin, rusya dış istihbarat servisi (svr), abd, yapay zeka, cia, edward snowden, pentagon, lima, teknoloji, silah
sergey narışkin, rusya dış istihbarat servisi (svr), abd, yapay zeka, cia, edward snowden, pentagon, lima, teknoloji, silah
Rusya Dış İstihbarat Servisi : ABD yapay zekayı silah olarak kullanma hazırlıkları yapıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD’nin bazı ülkelerde kamu bilincini manipüle etmek için yapay zeka teknolojilerini kullanma planları yaptığını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Narışkin, ABD istihbarat servislerinin ‘dost’ olarak görmedikleri ülkelerde kamu bilincini manipüle etmek için yapay zeka teknolojileri kullanmanın hazırlıklarını yaptığını ve bunun tüm insanlık için ciddi bir sorun haline gelme tehlikesi taşıdığını söyledi.
Narışkin, “ABD istihbarat servisleri ‘dost’ olarak görmedikleri ülkelerde kamu bilincini manipüle etmek için yapay zeka teknolojilerini bir araç olarak kullanmanın hazırlıklarını yapıyor. Bu, tüm insanlık için çok ciddi bir sorun haline gelebilir” dedi.
Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) son yıllarda yaklaşık 150 yapay zeka projesini devreye aldığına dikkat çekti.
Daha önce, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, bazı devletler ve büyük şirketlerin yapay zeka kontrolünü ele geçirmeye yönelik çalışmaları olduğunu ifade etmişti.
Rus askeri analist Vladimir Prohvatilov ise, ABD'nin tüm dünyayı tehdit eden yapay zekaya dayalı kitle imha silahları geliştirdiğini, Pentagon'un yapay zekayı silahlara uyarlamak için Lima grubunu kurduğunu belirtmişti.