https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/rusya-dis-istihbarat-servisi--abd-yapay-zekayi-silah-olarak-kullanma-hazirliklari-yapiyor-1085123372.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi : ABD yapay zekayı silah olarak kullanma hazırlıkları yapıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi : ABD yapay zekayı silah olarak kullanma hazırlıkları yapıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD’nin bazı ülkelerde kamu bilincini manipüle etmek için yapay zeka teknolojilerini kullanma... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T17:46+0300

2024-06-22T17:46+0300

2024-06-22T17:46+0300

dünya

sergey narışkin

rusya dış istihbarat servisi (svr)

abd

yapay zeka

cia

edward snowden

pentagon

lima

teknoloji

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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Narışkin, ABD istihbarat servislerinin ‘dost’ olarak görmedikleri ülkelerde kamu bilincini manipüle etmek için yapay zeka teknolojileri kullanmanın hazırlıklarını yaptığını ve bunun tüm insanlık için ciddi bir sorun haline gelme tehlikesi taşıdığını söyledi.Narışkin, “ABD istihbarat servisleri ‘dost’ olarak görmedikleri ülkelerde kamu bilincini manipüle etmek için yapay zeka teknolojilerini bir araç olarak kullanmanın hazırlıklarını yapıyor. Bu, tüm insanlık için çok ciddi bir sorun haline gelebilir” dedi.Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) son yıllarda yaklaşık 150 yapay zeka projesini devreye aldığına dikkat çekti.Daha önce, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, bazı devletler ve büyük şirketlerin yapay zeka kontrolünü ele geçirmeye yönelik çalışmaları olduğunu ifade etmişti.Rus askeri analist Vladimir Prohvatilov ise, ABD'nin tüm dünyayı tehdit eden yapay zekaya dayalı kitle imha silahları geliştirdiğini, Pentagon'un yapay zekayı silahlara uyarlamak için Lima grubunu kurduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kasperskyden-yapay-zeka-kiligina-giren-zararli-yazilim-uyarisi-1084090043.html

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sergey narışkin, rusya dış istihbarat servisi (svr), abd, yapay zeka, cia, edward snowden, pentagon, lima, teknoloji, silah