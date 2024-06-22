https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ozgur-ozel-elbette-muzakere-edecegiz-ama-olmazsa-ki-olmuyor-sonuna-kadar-mucadele-edecegiz-1085123251.html

Özgür Özel: Elbette müzakere edeceğiz ama olmazsa ki olmuyor, sonuna kadar mücadele edeceğiz

Özgür Özel: Elbette müzakere edeceğiz ama olmazsa ki olmuyor, sonuna kadar mücadele edeceğiz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı konuşmada "Elbette el sıkışacağız, elbette konuşacağız, müzakere edeceğiz ama olmazsa ki... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T17:47+0300

2024-06-22T17:47+0300

2024-06-22T17:47+0300

özgür özel

malatya

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ı ziyaret etti.Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplananlara hitap eden Özel, şunları söyledi:Kaynakların doğru yere harcanması gerektiğini ifade eden Özel, tütün üreticilerinin yanında olduklarını kaydederek, "Bütün işsizliği biz çözemeyiz. Bütün sorunları biz çözemeyiz. Belediye imkanıyla yapılacakların çok üstünü yapacağız. Elden ne geliyorsa yapacağız" dedi.Siyaseti CHP'nin belirlediğini belirten Özel, "Seçimlere 20 gün vardı gündemi elimize aldık bir daha da bırakmadık. Çünkü kimseyle kavga niyetinde değiliz. Kavga edenler oldu, canınız sağ olsun dedik. Küfür edenler oldu, duymazdan geldik. Ne derlerse desinler gerçek sorunları konuştuk. Böyle yapmaya devam edeceğiz. Adına normalleşme diyorlar. Normali bu. Elbette el sıkışacağız, elbette konuşacağız, müzakere edeceğiz ama olmazsa ki olmuyor sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.CHP olarak kaba kuvvete karşı olduklarını dile getirerek, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahlı saldırıya değinen Özel, "Biz siyaseti elimizdeki mikrofonla, yüreğimizle, aklımızla, vicdanımızla yapıyoruz. Siyaseti sopayla yapmaya çalışanları, siyasete kurşunu, kanı karıştırmaya çalışanları kınıyorum, uymayacağız" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/mhpli-yalcindan-chpye-silah-polemigi-yaniti-1085039023.html

malatya

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