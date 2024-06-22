https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/hindistanin-ankara-buyukelcisi-paul-hayatini-kaybetti-1085107945.html
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T01:21+0300
2024-06-22T01:21+0300
2024-06-22T01:21+0300
dünya
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Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.Kanser tedavisi gören Paul’un ülkesinde hayatını kaybettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240103/iran-brics-enerji-alaninda-cok-onemli-rol-oynayacak-1079280196.html
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hindistan, subrahmanyam jaishankar, türkiye
hindistan, subrahmanyam jaishankar, türkiye
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi.
Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.
Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.
Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.
Kanser tedavisi gören Paul’un ülkesinde hayatını kaybettiği belirtildi.