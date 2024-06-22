https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/hindistanin-ankara-buyukelcisi-paul-hayatini-kaybetti-1085107945.html

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T01:21+0300

2024-06-22T01:21+0300

2024-06-22T01:21+0300

dünya

hindistan

subrahmanyam jaishankar

türkiye

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Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.Kanser tedavisi gören Paul’un ülkesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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