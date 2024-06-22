https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/dunyaca-unlu-idra-adasinda-kabus-yattan-atilan-fisek-yuzunden-kule-dondu-1085112787.html
Dünyaca ünlü İdra Adası'nda kabus: Yattan atılan fişek yüzünden küle döndü
Dünyaca ünlü İdra Adası'nda kabus: Yattan atılan fişek yüzünden küle döndü
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nin dünyaca ünlü turistik adalarından biri olan İdra (Hydra) Adası'nda, bir yattan atılan havai fişek ormanlık alanda büyük bir yangına neden oldu... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T12:13+0300
2024-06-22T12:13+0300
2024-06-22T12:13+0300
kül
ada
dünya
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Dün gece demirli bulunan bir yattan atılan havai fişek, İdra Adası'nın ormanlık alanında yangın çıkardı. İlk müdahaleyi yatta eğlenen kişiler yapsa da başarılı olamadılar. Yangın, Aggios Nikolaos bölgesinde hızla yayıldı ve rüzgarın etkisiyle büyüdü.Çam ormanı tamamen kül olduYangın nedeniyle adanın Bisti bölgesindeki çam ormanı tamamen kül oldu. Yangın sabaha kadar sürdü ve halen devam ediyor. Bazı köyler ve oteller boşaltılırken, adadaki askeri birlikler alarma geçirildi.Yangının kontrol altına alınabilmesi için denizden, karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Atina ve çevre adalardan sivil savunma ve ek itfaiye ekipleri İdra Adası'na gönderildi.İdra Adası, turistler arasında popüler bir destinasyon olması nedeniyle yangının yarattığı panik büyük. Yangının bir an önce kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/3-bin-500-yillik-bir-misir-mumyasindan-the-simpsons-karakteri-cikti-1085112117.html
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kül, ada
Dünyaca ünlü İdra Adası'nda kabus: Yattan atılan fişek yüzünden küle döndü
Ege Denizi'nin dünyaca ünlü turistik adalarından biri olan İdra (Hydra) Adası'nda, bir yattan atılan havai fişek ormanlık alanda büyük bir yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, adada paniğe yol açtı.
Dün gece demirli bulunan bir yattan atılan havai fişek, İdra Adası'nın ormanlık alanında yangın çıkardı. İlk müdahaleyi yatta eğlenen kişiler yapsa da başarılı olamadılar. Yangın, Aggios Nikolaos bölgesinde hızla yayıldı ve rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Çam ormanı tamamen kül oldu
Yangın nedeniyle adanın Bisti bölgesindeki çam ormanı tamamen kül oldu. Yangın sabaha kadar sürdü ve halen devam ediyor. Bazı köyler ve oteller boşaltılırken, adadaki askeri birlikler alarma geçirildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için denizden, karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Atina ve çevre adalardan sivil savunma ve ek itfaiye ekipleri İdra Adası'na gönderildi.
İdra Adası, turistler arasında popüler bir destinasyon olması nedeniyle yangının yarattığı panik büyük. Yangının bir an önce kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.