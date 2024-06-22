27 milyon kişinin ölümüne neden olan Büyük Anavatan Savaşı 83 yıl önce bugün başladı
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Rusya’da bugün 83 yıl önce Nazi Almanyası ordusunun Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı’nda ölenlerin anıldığı Anma ve Keder Günü.
1418 gün süren ve 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği bu savaş, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biri olarak biliniyor. Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günlerinin arşiv kareleri, Sputnik'in galerisinde.
© AP PhotoNazi Almanyası askerleri, Rus-Alman sınırındaki bir köye saldırırken, 26 Haziran 1941
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© AP Photo
Nazi Almanyası askerleri, Rus-Alman sınırındaki bir köye saldırırken, 26 Haziran 1941
© AFP 2023Sovyet füze savunma sistemleri, 22 Haziran 1941
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© AFP 2023
Sovyet füze savunma sistemleri, 22 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinBaşkent Moskova'daki Kızıl Meydan'ın görünümü, 23 Haziran 1941
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Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'ın görünümü, 23 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinSovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941
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Sovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinSovyet Hava Savunma Kuvvetleri'nin projektörleri Moskova'nın semalarını aydınlatıyor. Haziran 1941
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Sovyet Hava Savunma Kuvvetleri'nin projektörleri Moskova'nın semalarını aydınlatıyor. Haziran 1941
© AP PhotoAlmanya Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop, basın toplantısında Almanya'nın SSCB'ye karşı savaş başlattığını açıklarken, 22 Haziran 1941
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© AP Photo
Almanya Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop, basın toplantısında Almanya'nın SSCB'ye karşı savaş başlattığını açıklarken, 22 Haziran 1941
© Sputnik / Kazimir Lishko / Multimedya arşivine gidinNazi Almanyası Hava Kuvvetleri, Kiev'deki askeri tesisini bombalarken, 24 Haziran 1941
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Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri, Kiev'deki askeri tesisini bombalarken, 24 Haziran 1941
© Sputnik / Evgeniy Haldei / Multimedya arşivine gidinMoskova sakinleri, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığına dair radyo yayınını dinlerken, 22 Haziran 1941
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© Sputnik / Evgeniy Haldei/
Moskova sakinleri, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığına dair radyo yayınını dinlerken, 22 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinSovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941. Pankartta 'Davamız haklı. Düşman yenilecek. Zafer bizim olacaktır!' diye yazılıyor
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Sovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941. Pankartta 'Davamız haklı. Düşman yenilecek. Zafer bizim olacaktır!' diye yazılıyor
© Sputnik / Kazimir Lishko / Multimedya arşivine gidinKiev'in Gruşki mahallesinin kadın sakinleri, 23 Haziran 1941
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Kiev'in Gruşki mahallesinin kadın sakinleri, 23 Haziran 1941