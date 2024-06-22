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Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokurye gelirleriyle ilgili açıklama
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27 milyon kişinin ölümüne neden olan Büyük Anavatan Savaşı 83 yıl önce bugün başladı
27 milyon kişinin ölümüne neden olan Büyük Anavatan Savaşı 83 yıl önce bugün başladı
Sputnik Türkiye
Rusya’da bugün 83 yıl önce Nazi Almanyası ordusunun Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı’nda ölenlerin anıldığı Anma ve Keder... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
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1418 gün süren ve 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği bu savaş, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biri olarak biliniyor. Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günlerinin arşiv kareleri, Sputnik'in galerisinde.
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фото, fotoğraf, büyük vatanseverlik savaşı, sscb, anma ve keder günü
фото, fotoğraf, büyük vatanseverlik savaşı, sscb, anma ve keder günü

27 milyon kişinin ölümüne neden olan Büyük Anavatan Savaşı 83 yıl önce bugün başladı

11:00 22.06.2024
Abone ol
Rusya’da bugün 83 yıl önce Nazi Almanyası ordusunun Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı’nda ölenlerin anıldığı Anma ve Keder Günü.
1418 gün süren ve 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği bu savaş, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biri olarak biliniyor. Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günlerinin arşiv kareleri, Sputnik'in galerisinde.
© AP PhotoNazi Almanyası askerleri, Rus-Alman sınırındaki bir köye saldırırken, 26 Haziran 1941
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
1/10
© AP Photo
Nazi Almanyası askerleri, Rus-Alman sınırındaki bir köye saldırırken, 26 Haziran 1941
© AFP 2023Sovyet füze savunma sistemleri, 22 Haziran 1941
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
2/10
© AFP 2023
Sovyet füze savunma sistemleri, 22 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinBaşkent Moskova'daki Kızıl Meydan'ın görünümü, 23 Haziran 1941
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik / Anatoliy Garanin
/
Multimedya arşivine gidin
Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'ın görünümü, 23 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinSovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Anatoliy Garanin
/
Multimedya arşivine gidin
Sovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinSovyet Hava Savunma Kuvvetleri'nin projektörleri Moskova'nın semalarını aydınlatıyor. Haziran 1941
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Anatoliy Garanin
/
Multimedya arşivine gidin
Sovyet Hava Savunma Kuvvetleri'nin projektörleri Moskova'nın semalarını aydınlatıyor. Haziran 1941
© AP PhotoAlmanya Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop, basın toplantısında Almanya'nın SSCB'ye karşı savaş başlattığını açıklarken, 22 Haziran 1941
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
6/10
© AP Photo
Almanya Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop, basın toplantısında Almanya'nın SSCB'ye karşı savaş başlattığını açıklarken, 22 Haziran 1941
© Sputnik / Kazimir Lishko / Multimedya arşivine gidinNazi Almanyası Hava Kuvvetleri, Kiev'deki askeri tesisini bombalarken, 24 Haziran 1941
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Kazimir Lishko
/
Multimedya arşivine gidin
Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri, Kiev'deki askeri tesisini bombalarken, 24 Haziran 1941
© Sputnik / Evgeniy Haldei / Multimedya arşivine gidinMoskova sakinleri, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığına dair radyo yayınını dinlerken, 22 Haziran 1941
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Evgeniy Haldei
/
Multimedya arşivine gidin
Moskova sakinleri, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığına dair radyo yayınını dinlerken, 22 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinSovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941. Pankartta 'Davamız haklı. Düşman yenilecek. Zafer bizim olacaktır!' diye yazılıyor
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Anatoliy Garanin
/
Multimedya arşivine gidin
Sovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941. Pankartta 'Davamız haklı. Düşman yenilecek. Zafer bizim olacaktır!' diye yazılıyor
© Sputnik / Kazimir Lishko / Multimedya arşivine gidinKiev'in Gruşki mahallesinin kadın sakinleri, 23 Haziran 1941
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Kazimir Lishko
/
Multimedya arşivine gidin
Kiev'in Gruşki mahallesinin kadın sakinleri, 23 Haziran 1941
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