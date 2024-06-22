https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/27-milyon-kisinin-olumune-neden-olan-buyuk-anavatan-savasi-83-yil-once-bugun-basladi-1085092187.html

27 milyon kişinin ölümüne neden olan Büyük Anavatan Savaşı 83 yıl önce bugün başladı

27 milyon kişinin ölümüne neden olan Büyük Anavatan Savaşı 83 yıl önce bugün başladı

Sputnik Türkiye

Rusya’da bugün 83 yıl önce Nazi Almanyası ordusunun Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı’nda ölenlerin anıldığı Anma ve Keder... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

büyük vatanseverlik savaşı

sscb

anma ve keder günü

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1418 gün süren ve 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği bu savaş, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biri olarak biliniyor. Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günlerinin arşiv kareleri, Sputnik'in galerisinde.

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Sputnik Türkiye

фото, fotoğraf, büyük vatanseverlik savaşı, sscb, anma ve keder günü