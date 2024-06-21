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Sıcak hava dalgası Balkanlar'ı vurdu: Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ etkilendi
Sıcak hava dalgası Balkanlar'ı vurdu: Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ etkilendi
Sputnik Türkiye
Yetkililer, bölgedeki kavurucu sıcaklıklar sebebiyle dört Balkan ülkesinde elektriğin bazı bölgelerde kesildiğini duyurdu. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T17:17+0300
2024-06-21T17:19+0300
dünya
balkanlar
bosna hersek
arnavutluk
karadağ
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Büyük bir sıcak hava dalgasının etkili olduğu Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Arnavutluk'un bazı bölgelerinde elektriklerin kesilmesine neden oldu.Dört ülkede de günlük hizmetlerin aksadığı bildirilirken BIRN'in Bosna'nın başkenti Saraybosna, Karadağ'ın başkenti Podgorica ve Hırvatistan'ın Osijek kentindeki elektriklerin kesildiğini bildirdi.Elektrik kesintisinin Karadağ'da başladığı ve daha sonra Bosna Hersek'i, Dalmaçya bölgesi de dahil olmak üzere Hırvatistan'ın bazı bölgelerini ve Arnavutluk'un kuzeyini etkilediği bildirildi.Bosna Hersek'teki elektrik sağlayıcısı tarafından yapılan açıklamada, "Diğer şirketlerden meslektaşlarımızla temas halindeyiz. Dört ülkede, Bosna, Hırvatistan, Arnavutluk ve Karadağ'ın çoğunda elektrik yok" cümlesine yer verildi.Dört ülkedeki yetkililer de güç kaynaklarını yeniden aktif hale getirmek için çalıştıklarını belirtirken Hırvatistan'ın bazı büyük şehirlerinde elektriğin birkaç saat sonra geri geldiğini bildirdi.Karadağ Elektrik İletim Sistemi İcra Direktörü Ivan Asanovic, kesintinin nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Asanovic, "Karadağ Elektrik İletim Sistemi CGES, çevredeki meslektaşlarıyla işbirliği içinde sorunu çözmek ve Karadağ'daki tüm tüketicilere enerji tedariki sağlamak için çalışıyor" dedi.Meteoroloji uzmanları Balkanlar'da yüksek sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını tahmin ederken, Karadağ Radyo ve Televizyonu'na göre bugün öğle saatlerinde ana elektrik hatlarından birinde yangın çıktığı aktarıldı.Bölgede sıcaklıkların bazı yerlerde 40 dereceye ulaştığı ifade edilirken elektrik kesintisinde bunun da bir etken olabileceğini öne sürdü.Bu arada Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova'da bugün etkisini artıran sıcak hava dolayısıyla vatandaşlara dikkatli olmaları, bol su içmeleri ve güneşten kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
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balkanlar, bosna hersek, arnavutluk, karadağ, hırvatistan
balkanlar, bosna hersek, arnavutluk, karadağ, hırvatistan

Sıcak hava dalgası Balkanlar'ı vurdu: Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ etkilendi

17:17 21.06.2024 (güncellendi: 17:19 21.06.2024)
© İHA / HALİL DAĞ-AW479535Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı
Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA / HALİL DAĞ-AW479535
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Yetkililer, bölgedeki kavurucu sıcaklıklar sebebiyle dört Balkan ülkesinde elektriğin bazı bölgelerde kesildiğini duyurdu.
Büyük bir sıcak hava dalgasının etkili olduğu Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Arnavutluk'un bazı bölgelerinde elektriklerin kesilmesine neden oldu.
Dört ülkede de günlük hizmetlerin aksadığı bildirilirken BIRN'in Bosna'nın başkenti Saraybosna, Karadağ'ın başkenti Podgorica ve Hırvatistan'ın Osijek kentindeki elektriklerin kesildiğini bildirdi.
Elektrik kesintisinin Karadağ'da başladığı ve daha sonra Bosna Hersek'i, Dalmaçya bölgesi de dahil olmak üzere Hırvatistan'ın bazı bölgelerini ve Arnavutluk'un kuzeyini etkilediği bildirildi.
Bosna Hersek'teki elektrik sağlayıcısı tarafından yapılan açıklamada, "Diğer şirketlerden meslektaşlarımızla temas halindeyiz. Dört ülkede, Bosna, Hırvatistan, Arnavutluk ve Karadağ'ın çoğunda elektrik yok" cümlesine yer verildi.
Dört ülkedeki yetkililer de güç kaynaklarını yeniden aktif hale getirmek için çalıştıklarını belirtirken Hırvatistan'ın bazı büyük şehirlerinde elektriğin birkaç saat sonra geri geldiğini bildirdi.
Karadağ Elektrik İletim Sistemi İcra Direktörü Ivan Asanovic, kesintinin nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Asanovic, "Karadağ Elektrik İletim Sistemi CGES, çevredeki meslektaşlarıyla işbirliği içinde sorunu çözmek ve Karadağ'daki tüm tüketicilere enerji tedariki sağlamak için çalışıyor" dedi.
Meteoroloji uzmanları Balkanlar'da yüksek sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını tahmin ederken, Karadağ Radyo ve Televizyonu'na göre bugün öğle saatlerinde ana elektrik hatlarından birinde yangın çıktığı aktarıldı.
Bölgede sıcaklıkların bazı yerlerde 40 dereceye ulaştığı ifade edilirken elektrik kesintisinde bunun da bir etken olabileceğini öne sürdü.
Bu arada Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova'da bugün etkisini artıran sıcak hava dolayısıyla vatandaşlara dikkatli olmaları, bol su içmeleri ve güneşten kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Sıcak hava - yaz ayları, su içmek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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