Obez kedi diyete girdi: Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mesele şu: Yanan bu ormanların yenilenmesi adına hangi adımlar atılıyor?'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul artık yabancıya da pahalı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Eylem Tok davası ABD'de başladı. Peki iade süreci nasıl işleyecek?
13:30
37 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
07:22
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
08:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve sevgisi genetik mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Her 4 emekliden biri çalışmak zorunda kalıyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Deprem bölgeinde buruk bayram.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
17:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
18:10
3 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
18:29
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/obez-kedi-diyete-girdi-pilates-ve-yuzmeyle-6-kilo-verdi-1085077617.html
Obez kedi diyete girdi: Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi
Obez kedi diyete girdi: Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi
Sputnik Türkiye
Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, diyetin yanı sıra pilates, koşu bandı ve yüzme desteğiyle 3,5 kiloya... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T12:51+0300
2024-06-21T12:51+0300
yaşam
kedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085077459_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_a211b7612acc77dc3e0e743e89c91bc5.jpg
Beyza Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı.Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 10 kiloya yaklaştığını fark etti.Dikkatli'nin fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.Veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek yaklaşık 5 ayda 6 kilo verdi ve ideal kilosuna ulaştı.Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, 3,5 kiloya düştü.Hayvanlardaki obezite sorununa ve uygulanan tedaviye ilişkin açıklamada bulunan Yağmur Denli, obezite sorunuyla gelen kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitenin nedenine göre uygulanacak tedavinin belirlendiğini anlattı.Rehabilitasyon merkezinde pilates ve egzersiz yapıldığını, koşu bandı ve havuz bulunduğunu ifade eden Denli, obez kedi ve köpekler için uygulanan protokolün değişiklik gösterdiğini vurguladı.Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdiŞiraz'ın kısırlaştırma ameliyatının ardından düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 9,5 kiloya ulaştığını belirten Denli, bunun üzerine spor ve diyete başlandığını kaydetti.Denli, "Şiraz hareket etmeyi sevmiyor, oyun oynamayı da sevmiyor, sadece oyunları izlemeyi tercih ediyor. Bundan dolayı da fazlaca kilosu oluştu. Fazla kiloya bağlı yürüme zorluğu, hatta solunum problemleri yaşamaya başladı. Kilo aldıkça aslında bir kısır döngüye girdik, zaten minimal olan hareketleri iyice yok oldu. Dolayısıyla kilo artışı birazcık hızlı oldu. Tetkiklerinde herhangi bir problem olmayınca Şiraz'ı diyete aldık, pilates yaptı ve yüzdürdük." diye konuştu.Kedi ve köpeklerde hızlı kilo verilmesini tavsiye etmediklerini, yavaş ve kontrollü şekilde ilerlediklerini aktaran Denli, Şiraz'ın da bu şekilde kilo verdiğini ifade etti.Denli, şunları söyledi:Obezitenin insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da iç organlara zarar verebildiğinine, solunum yetmezliği ve kalp sağlığıyla ilgili sorunların yaşanmasına neden olabildiğine dikkati çeken Denli, obezitenin yürümede güçlüğe ve bel fıtığına da sebep olduğunu aktardı.Denli, kedi ve köpeklerde kilo artışı yaşanmaya başladığında kliniğe başvurulmasını önererek, şunları söyledi:""Yeni hayatlarına güzel devam etsinler diye 'mezuniyet' diyoruz"Kedi ve köpekler için "taburcu" kelimesini değil de "mezun" kelimesini kullanmayı tercih ettiklerini ifade eden Denli, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085077459_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_0b534d7c37174222b3dd5ef0cfaca481.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi
kedi

Obez kedi diyete girdi: Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi

12:51 21.06.2024
© AA / Mehmet FutsiObez kedi Şiraz'ın muhteşem değişimi: Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi
Obez kedi Şiraz'ın muhteşem değişimi: Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / Mehmet Futsi
Abone ol
Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, diyetin yanı sıra pilates, koşu bandı ve yüzme desteğiyle 3,5 kiloya düştü. Şiraz, toplamda 6 kilo verdi.
Beyza Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı.
Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 10 kiloya yaklaştığını fark etti.Dikkatli'nin fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.
Veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek yaklaşık 5 ayda 6 kilo verdi ve ideal kilosuna ulaştı.Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, 3,5 kiloya düştü.
Hayvanlardaki obezite sorununa ve uygulanan tedaviye ilişkin açıklamada bulunan Yağmur Denli, obezite sorunuyla gelen kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitenin nedenine göre uygulanacak tedavinin belirlendiğini anlattı.Rehabilitasyon merkezinde pilates ve egzersiz yapıldığını, koşu bandı ve havuz bulunduğunu ifade eden Denli, obez kedi ve köpekler için uygulanan protokolün değişiklik gösterdiğini vurguladı.

Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi

Şiraz'ın kısırlaştırma ameliyatının ardından düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 9,5 kiloya ulaştığını belirten Denli, bunun üzerine spor ve diyete başlandığını kaydetti.Denli, "Şiraz hareket etmeyi sevmiyor, oyun oynamayı da sevmiyor, sadece oyunları izlemeyi tercih ediyor. Bundan dolayı da fazlaca kilosu oluştu. Fazla kiloya bağlı yürüme zorluğu, hatta solunum problemleri yaşamaya başladı. Kilo aldıkça aslında bir kısır döngüye girdik, zaten minimal olan hareketleri iyice yok oldu. Dolayısıyla kilo artışı birazcık hızlı oldu. Tetkiklerinde herhangi bir problem olmayınca Şiraz'ı diyete aldık, pilates yaptı ve yüzdürdük." diye konuştu.
Kedi ve köpeklerde hızlı kilo verilmesini tavsiye etmediklerini, yavaş ve kontrollü şekilde ilerlediklerini aktaran Denli, Şiraz'ın da bu şekilde kilo verdiğini ifade etti.Denli, şunları söyledi:

"Şiraz haftanın beş günü egzersiz yaptı, 2-3 gün yüzdük. Şu anki kilomuz ideal. Şiraz biraz problemli bir öğrenci, asosyal bir kedi, biraz da asi. Biraz kavgalarımız oldu, daha sonrasında alıştı. İlk etapta tedirgin oluyorlar, öğrenip alışınca bunu oyun haline getiriyorlar. Sonunda da başarılı bir öğrenci oldu, Şiraz'ı bugün mezun ediyoruz. Ailesi beslenmesine dikkat etmezse, hareket kısıtlılığı başlarsa tekrar kilo alabilir, bunun için de kontrollerimiz ara ara devam edecek."

Obezitenin insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da iç organlara zarar verebildiğinine, solunum yetmezliği ve kalp sağlığıyla ilgili sorunların yaşanmasına neden olabildiğine dikkati çeken Denli, obezitenin yürümede güçlüğe ve bel fıtığına da sebep olduğunu aktardı.
Denli, kedi ve köpeklerde kilo artışı yaşanmaya başladığında kliniğe başvurulmasını önererek, şunları söyledi:"
Kilo artışı sağlık problemine bağlı da olabiliyor, genelde tiroit hastalarında da kilo problemi olabiliyor. Genel kontrolü yapıldıktan sonra beslenmesi düzenlenerek evde birtakım oyunlarla kilo kontrolü sağlanabiliyor. Kilo daha da artarsa, kontrol altına alınamazsa, evde süreci yönetemezlerse biz devreye giriyoruz. Beslenmelerini düzenleyip, egzersizlerle sağlıklı bir yaşam elde etmelerini sağlıyoruz."

"Yeni hayatlarına güzel devam etsinler diye 'mezuniyet' diyoruz"

Kedi ve köpekler için "taburcu" kelimesini değil de "mezun" kelimesini kullanmayı tercih ettiklerini ifade eden Denli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taburcu kelimesi 'hastaydı, iyileşti' gibi; bu negatif düşünceyi kabul etmek istemiyoruz. Engelli hayvanlarla da ilgileniyoruz, ağır vakalarımız var. Aslında onların da hayata tutunması için mutlu olmalarına ihtiyacınız var. Buradan baktığınızda aslında bazen yürümeyi, bazen oyun oynamayı, hatta görmeyi bile sonradan öğreniyorlar. Aslında onların hayata ikinci kez başladıkları nokta oluyor. O yüzden de yeni hayatlarına güzel devam etsinler diye 'mezuniyet' diyoruz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала