https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/obez-kedi-diyete-girdi-pilates-ve-yuzmeyle-6-kilo-verdi-1085077617.html

Obez kedi diyete girdi: Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi

Obez kedi diyete girdi: Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi

Sputnik Türkiye

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, diyetin yanı sıra pilates, koşu bandı ve yüzme desteğiyle 3,5 kiloya... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T12:51+0300

2024-06-21T12:51+0300

2024-06-21T12:51+0300

yaşam

kedi

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Beyza Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı.Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 10 kiloya yaklaştığını fark etti.Dikkatli'nin fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.Veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek yaklaşık 5 ayda 6 kilo verdi ve ideal kilosuna ulaştı.Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, 3,5 kiloya düştü.Hayvanlardaki obezite sorununa ve uygulanan tedaviye ilişkin açıklamada bulunan Yağmur Denli, obezite sorunuyla gelen kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitenin nedenine göre uygulanacak tedavinin belirlendiğini anlattı.Rehabilitasyon merkezinde pilates ve egzersiz yapıldığını, koşu bandı ve havuz bulunduğunu ifade eden Denli, obez kedi ve köpekler için uygulanan protokolün değişiklik gösterdiğini vurguladı.Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdiŞiraz'ın kısırlaştırma ameliyatının ardından düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 9,5 kiloya ulaştığını belirten Denli, bunun üzerine spor ve diyete başlandığını kaydetti.Denli, "Şiraz hareket etmeyi sevmiyor, oyun oynamayı da sevmiyor, sadece oyunları izlemeyi tercih ediyor. Bundan dolayı da fazlaca kilosu oluştu. Fazla kiloya bağlı yürüme zorluğu, hatta solunum problemleri yaşamaya başladı. Kilo aldıkça aslında bir kısır döngüye girdik, zaten minimal olan hareketleri iyice yok oldu. Dolayısıyla kilo artışı birazcık hızlı oldu. Tetkiklerinde herhangi bir problem olmayınca Şiraz'ı diyete aldık, pilates yaptı ve yüzdürdük." diye konuştu.Kedi ve köpeklerde hızlı kilo verilmesini tavsiye etmediklerini, yavaş ve kontrollü şekilde ilerlediklerini aktaran Denli, Şiraz'ın da bu şekilde kilo verdiğini ifade etti.Denli, şunları söyledi:Obezitenin insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da iç organlara zarar verebildiğinine, solunum yetmezliği ve kalp sağlığıyla ilgili sorunların yaşanmasına neden olabildiğine dikkati çeken Denli, obezitenin yürümede güçlüğe ve bel fıtığına da sebep olduğunu aktardı.Denli, kedi ve köpeklerde kilo artışı yaşanmaya başladığında kliniğe başvurulmasını önererek, şunları söyledi:""Yeni hayatlarına güzel devam etsinler diye 'mezuniyet' diyoruz"Kedi ve köpekler için "taburcu" kelimesini değil de "mezun" kelimesini kullanmayı tercih ettiklerini ifade eden Denli, sözlerini şöyle sürdürdü:

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kedi