https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kucukcekmecede-bir-kisi-parkta-olu-bulundu-bankin-yaninda-silah-bulundu-1085080043.html
Küçükçekmece’de bir kişi parkta ölü bulundu: Bankın yanında silah bulundu
Küçükçekmece’de bir kişi parkta ölü bulundu: Bankın yanında silah bulundu
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece’de bir parkta bir kişi bankta ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T13:40+0300
2024-06-21T13:40+0300
2024-06-21T13:40+0300
yaşam
küçükçekmece
park
bank
ölü bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece’de bulunan Şehit Berkay Işık Hayat Parkı’nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bankta hareketsiz halde duran birini gören çevredeki kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz bir şekilde duran kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Bankın yanında silah bulunduGüvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şahsın kimliğinin F.C.S. olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar esnasında hayatını kaybeden F.C.S.’nin oturduğu bankın yanında silah bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şahsın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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küçükçekmece, park, bank, ölü bulundu
küçükçekmece, park, bank, ölü bulundu
Küçükçekmece’de bir kişi parkta ölü bulundu: Bankın yanında silah bulundu
Küçükçekmece’de bir parkta bir kişi bankta ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece’de bulunan Şehit Berkay Işık Hayat Parkı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bankta hareketsiz halde duran birini gören çevredeki kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz bir şekilde duran kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bankın yanında silah bulundu
Güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şahsın kimliğinin F.C.S. olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar esnasında hayatını kaybeden F.C.S.’nin oturduğu bankın yanında silah bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şahsın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacak.