https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/filistini-tanimisti-israil-ermenistan-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1085079624.html
Filistin’i tanımıştı: İsrail, Ermenistan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Filistin’i tanımıştı: İsrail, Ermenistan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Sputnik Türkiye
İsrail, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı üzerine Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T13:27+0300
2024-06-21T13:27+0300
2024-06-21T13:27+0300
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın İsrail'deki Büyükelçisi'nin ülkesinin Filistin'i tanıma kararı üzerine kınama amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ifade edildi.Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.Son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya da 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/ermenistandan-filistin-karari-resmen-tanidilar-1085070596.html
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ermenistan, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
ermenistan, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Filistin’i tanımıştı: İsrail, Ermenistan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İsrail, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı üzerine Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın İsrail'deki Büyükelçisi'nin ülkesinin Filistin'i tanıma kararı üzerine kınama amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ifade edildi.
Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.
Son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya da 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.