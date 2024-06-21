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Filistin’i tanımıştı: İsrail, Ermenistan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Filistin’i tanımıştı: İsrail, Ermenistan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Sputnik Türkiye
İsrail, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı üzerine Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın İsrail'deki Büyükelçisi'nin ülkesinin Filistin'i tanıma kararı üzerine kınama amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ifade edildi.Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.Son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya da 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/ermenistandan-filistin-karari-resmen-tanidilar-1085070596.html
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ermenistan, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu

Filistin’i tanımıştı: İsrail, Ermenistan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

13:27 21.06.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINErmenistan bayrak - Ermenistan bayrağı
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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İsrail, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı üzerine Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın İsrail'deki Büyükelçisi'nin ülkesinin Filistin'i tanıma kararı üzerine kınama amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ifade edildi.
Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.
Son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya da 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
Ermenistan sınır - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
DÜNYA
Ermenistan'dan Filistin kararı: Resmen tanıdılar
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