https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dogru-bilinen-skolyoz-yanlislari-omurga-egikliginden-kurtulmak-icin-neler-yapilmali-1085075724.html
Doğru bilinen Skolyoz yanlışları: Omurga eğikliğinden kurtulmak için neler yapılmalı?
Doğru bilinen Skolyoz yanlışları: Omurga eğikliğinden kurtulmak için neler yapılmalı?
Sputnik Türkiye
Skolyoz, omurganın yana eğilmesi sonucu oluşan bir deformitedir ve önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Doğru bilinen yanlışlar, bu hastalığın... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T12:45+0300
2024-06-21T12:45+0300
2024-06-21T12:45+0300
skolyoz
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sağlık
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Yanlış: Skolyoz sadece anne babadan çocuğa geçerDoğrusu: Skolyozda genetik faktörler rol oynar ancak tek başına yeterli değildir. Başka birçok etken de skolyoz oluşumuna neden olabilir.Yanlış: Skolyoz olsa mutlaka ağrı hissedilirDoğrusu: Skolyoz genellikle ağrısızdır. İleri derecede skolyozlarda kas ve eklem ağrıları görülebilir ancak bunlar klinik olarak daha az önemlidir.Yanlış: Skolyoz sadece ameliyat ile tedavi edilebilirDoğrusu: Skolyoz, ameliyat öncesi egzersiz ve korse tedavisi ile de izlenebilir ve tedavi edilebilir. Erken teşhis ile birçok hasta ameliyatsız sağlığına kavuşabilir.Yanlış: Kötü duruş skolyoza neden olurDoğrusu: Kötü duruş, omurga problemlerine yol açabilir ancak skolyozun temel nedeni değildir. Kötü duruş, skolyozu olan bir bireyde hastalığın şiddetini artırabilir.Yanlış: Bazı sporlar skolyoza neden olur, bazıları skolyozu önlerDoğrusu: Sporlar skolyoza neden olmaz. Ancak skolyozu olan çocuklarda, hangi sporun ne düzeyde yapılacağı hekimler tarafından belirlenmelidir.Yanlış: Skolyoz ameliyatı olan hastalar bir daha spor yapamazlarDoğrusu: Skolyoz ameliyatı olan hastalar, uygun sporları yapmaya devam edebilirler. Cerrahi yöntemlerle ameliyat edilen hastalar, hekimlerinin ve fizyoterapistlerinin uygun gördüğü sporları yapabilirler.Yanlış: Skolyozda cerrahi tedavi 18-20 yaşına kadar yapılamazDoğrusu: Skolyoz ameliyatı, gerekli olduğu takdirde her yaşta yapılabilir. Skolyozun şiddetine göre ameliyat zamanları belirlenir.Yanlış: Skolyozu olanlar ve skolyoz ameliyatı geçirenler doğum yapamazDoğrusu: Skolyoz ameliyatları, bireyin normal yaşamını etkilemez. Ancak bel omurgasının eğrilikleri doğum yöntemini etkileyebilir ve bu durum kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından belirlenir.Yanlış: Omurga ameliyatları çok risklidirDoğrusu: Her cerrahi uygulamanın riskleri vardır ancak skolyoz ameliyatlarında bu riskler diğer ameliyatlarla benzerdir. Gerekli analizler yapıldıktan sonra riskler değerlendirilir.Yanlış: Skolyoz ameliyatı olursam felç kalırımDoğrusu: Skolyoz ameliyatında felç riski çok düşüktür. Gelişmiş cerrahi teknikler, nöromonitörizasyon ve 3D yazıcılar sayesinde bu riskler minimize edilmiştir.
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skolyoz ne, skolyoz nedir, skolyoz tedavisi, skolyoz egzersizleri
skolyoz ne, skolyoz nedir, skolyoz tedavisi, skolyoz egzersizleri
Doğru bilinen Skolyoz yanlışları: Omurga eğikliğinden kurtulmak için neler yapılmalı?
Skolyoz, omurganın yana eğilmesi sonucu oluşan bir deformitedir ve önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Doğru bilinen yanlışlar, bu hastalığın teşhis ve tedavisini zorlaştırırken, uzmanlar bazı uyarılarda bulunuyor. Peki, Kambur duruşa neden olan Skolyoz hastalığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hangileri?
Yanlış: Skolyoz sadece anne babadan çocuğa geçer
Doğrusu: Skolyozda genetik faktörler rol oynar ancak tek başına yeterli değildir. Başka birçok etken de skolyoz oluşumuna neden olabilir.
Yanlış: Skolyoz olsa mutlaka ağrı hissedilir
Doğrusu: Skolyoz genellikle ağrısızdır. İleri derecede skolyozlarda kas ve eklem ağrıları görülebilir ancak bunlar klinik olarak daha az önemlidir.
Yanlış: Skolyoz sadece ameliyat ile tedavi edilebilir
Doğrusu: Skolyoz, ameliyat öncesi egzersiz ve korse tedavisi ile de izlenebilir ve tedavi edilebilir. Erken teşhis ile birçok hasta ameliyatsız sağlığına kavuşabilir.
Yanlış: Kötü duruş skolyoza neden olur
Doğrusu: Kötü duruş, omurga problemlerine yol açabilir ancak skolyozun temel nedeni değildir. Kötü duruş, skolyozu olan bir bireyde hastalığın şiddetini artırabilir.
Yanlış: Bazı sporlar skolyoza neden olur, bazıları skolyozu önler
Doğrusu: Sporlar skolyoza neden olmaz. Ancak skolyozu olan çocuklarda, hangi sporun ne düzeyde yapılacağı hekimler tarafından belirlenmelidir.
Yanlış: Skolyoz ameliyatı olan hastalar bir daha spor yapamazlar
Doğrusu: Skolyoz ameliyatı olan hastalar, uygun sporları yapmaya devam edebilirler. Cerrahi yöntemlerle ameliyat edilen hastalar, hekimlerinin ve fizyoterapistlerinin uygun gördüğü sporları yapabilirler.
Yanlış: Skolyozda cerrahi tedavi 18-20 yaşına kadar yapılamaz
Doğrusu: Skolyoz ameliyatı, gerekli olduğu takdirde her yaşta yapılabilir. Skolyozun şiddetine göre ameliyat zamanları belirlenir.
Yanlış: Skolyozu olanlar ve skolyoz ameliyatı geçirenler doğum yapamaz
Doğrusu: Skolyoz ameliyatları, bireyin normal yaşamını etkilemez. Ancak bel omurgasının eğrilikleri doğum yöntemini etkileyebilir ve bu durum kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından belirlenir.
Yanlış: Omurga ameliyatları çok risklidir
Doğrusu: Her cerrahi uygulamanın riskleri vardır ancak skolyoz ameliyatlarında bu riskler diğer ameliyatlarla benzerdir. Gerekli analizler yapıldıktan sonra riskler değerlendirilir.
Yanlış: Skolyoz ameliyatı olursam felç kalırım
Doğrusu: Skolyoz ameliyatında felç riski çok düşüktür. Gelişmiş cerrahi teknikler, nöromonitörizasyon ve 3D yazıcılar sayesinde bu riskler minimize edilmiştir.