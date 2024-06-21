Birgün sineklerinin 'ölüm uçuşu' görüntülendi

© İHA / ORKUN KAYA-AW231205 İlk defa sinekleri görmeye geldiğini belirten Hatice Kaya, “Normalde Temmuz ve Ağustos aylarında geliyorlarmış daha erken gelmişler. Ben de haberini alır almaz görmeye geldim. Çok şaşkınım bir gün yaşıyorlarmış ve yerler kelebek dolu çok garip geldi. Ekranlarda görüyorduk canlısını görmek daha da ayrı bir duygu" dedi.