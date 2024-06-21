Birgün sineklerinin 'ölüm uçuşu' görüntülendi
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Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin 'ölüm uçuşu' bu yıl erken başladı. Ömürlerinin yüzde 99'unu larva olarak geçiren birgün sinekleri Sakarya Nehri'nden çıktı. Çiftleşen birgün sinekleri, daha sonra toplu şekilde öldü.
Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren ve birgün sinekleri olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin kar yağışını anımsatan 'ölüm uçuşu' Sakarya'da görüntülendi.
© İHA / ORKUN KAYA-AW231205Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sinek, çiftleşerek ölmeye başladı.
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© İHA / ORKUN KAYA-AW231205
Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sinek, çiftleşerek ölmeye başladı.
© İHA / Onur OrhanYüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan 'ölüm uçuşu' görsel şölen oluştururken haberi duyanlar ise tarihi köprüye geldi.
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© İHA / Onur Orhan
Yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan 'ölüm uçuşu' görsel şölen oluştururken haberi duyanlar ise tarihi köprüye geldi.
© İHA / ORKUN KAYA-AW231205Kimisi sinekleri eline alırken bazıları ise aydınlatma direkleri çevresinde uçuşanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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© İHA / ORKUN KAYA-AW231205
Kimisi sinekleri eline alırken bazıları ise aydınlatma direkleri çevresinde uçuşanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
© İHA / ORKUN KAYA-AW231205İlk defa sinekleri görmeye geldiğini belirten Hatice Kaya, “Normalde Temmuz ve Ağustos aylarında geliyorlarmış daha erken gelmişler. Ben de haberini alır almaz görmeye geldim. Çok şaşkınım bir gün yaşıyorlarmış ve yerler kelebek dolu çok garip geldi. Ekranlarda görüyorduk canlısını görmek daha da ayrı bir duygu" dedi.
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© İHA / ORKUN KAYA-AW231205
İlk defa sinekleri görmeye geldiğini belirten Hatice Kaya, “Normalde Temmuz ve Ağustos aylarında geliyorlarmış daha erken gelmişler. Ben de haberini alır almaz görmeye geldim. Çok şaşkınım bir gün yaşıyorlarmış ve yerler kelebek dolu çok garip geldi. Ekranlarda görüyorduk canlısını görmek daha da ayrı bir duygu" dedi.