https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/timur-cihantimur-bugun-2-kez-hakim-karsisinda-cezaevinden-ilk-fotograf-geldi-1085032521.html

Timur Cihantimur bugün 2. kez hakim karşısında: Cezaevinden ilk fotoğraf geldi

Timur Cihantimur bugün 2. kez hakim karşısında: Cezaevinden ilk fotoğraf geldi

Sputnik Türkiye

Karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, bugün ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Tutuklu bulunan... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T12:02+0300

2024-06-20T12:02+0300

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İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve olaydan hemen sonra annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, 106 gün sonra ABD'de yakalanmıştı. Tutuklanan anne-oğlu hakkında 18 Haziran'da görülen ilk dava, evrak eksikliği nedeniyle ertelenmişti.Timur Cihantimur hakkındaki ertelenen dava bugün görülecek. İkinci kez hakim karşısına çıkacak Timur Cihantimur'a ne ceza verileceği merak ediliyor. Öte yandan anne Eylem Tok'un ikinci duruşması ise 27 Haziran'da yapılacak.Timur Cihantimur'dan ilk fotoğrafABD'de tutuklu bulunan Timur Cihantimur'un ıslahevindeki ilk fotoğrafını gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Timur Cihantimur'a cezaevi kıyafeti giydirildiği görüldü.'Ot yolup tuvalet temizliyor'Akşam'da yer alan habere göre ise Timur Cihantimur'u duruşmada babasının tuttuğu ABD'li iki avukat savundu; tahliye talebinde bulundu. Avukatlar, savunmalarını Cihantimur'un kötü şartları üzerine kurdu. Çocuk tutuklular için rehabilitasyon cezaevinde kalan Timur Cihantimur'a burada ot yolma, yer ve tuvalet temizleme gibi işler yaptırıldığı öne süren avukatlar, "Islah evinde çok kötü şartlar altında kalıyor. Bu çocuğun topluma kazandırılması lazım. Verilen görevleri yapmakta zorlanıyor. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" ifadesini kullandı.Cihantimur'un tahliye olmaması halinde yerinin değiştirilmesini de talep eden avukatların istekleri hakim tarafından reddedilmişti.

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eylem tok, bükent cihantimur, bülent cihantimur, timur cihantimur, abd, gazeteci, abd, cezaevi, trafik kazası