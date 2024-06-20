https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/tcg-kinaliada-korveti-japonyada-1085040589.html

TCG Kınalıada korveti Japonya'da

TCG Kınalıada korveti Japonya'da

Sputnik Türkiye

TCG Kınalıada korveti ile Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribi geçiş eğitimleri icra etti. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T14:58+0300

2024-06-20T14:58+0300

2024-06-20T14:58+0300

türkiye

tcg kınalıada

türkiye

japonya

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TCG Kınalıada korveti ile Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribi geçiş eğitimleri icra etti.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü kapsamında TCG Kınalıada korveti, Japonya'yı ziyaret etti.Ziyaret çerçevesinde, TCG Kınalıada korveti, Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribiyle geçiş eğitimleri icra etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231231/tcg-anadoludan-kizilelmaya-turkiyenin-2023-savunma-karnesi-1078913910.html

türkiye

japonya

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