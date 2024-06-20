https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/tcg-kinaliada-korveti-japonyada-1085040589.html
TCG Kınalıada korveti Japonya'da
TCG Kınalıada korveti Japonya'da
Sputnik Türkiye
TCG Kınalıada korveti ile Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribi geçiş eğitimleri icra etti. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T14:58+0300
2024-06-20T14:58+0300
2024-06-20T14:58+0300
türkiye
tcg kınalıada
türkiye
japonya
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TCG Kınalıada korveti ile Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribi geçiş eğitimleri icra etti.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü kapsamında TCG Kınalıada korveti, Japonya'yı ziyaret etti.Ziyaret çerçevesinde, TCG Kınalıada korveti, Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribiyle geçiş eğitimleri icra etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231231/tcg-anadoludan-kizilelmaya-turkiyenin-2023-savunma-karnesi-1078913910.html
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tcg kınalıada, türkiye, japonya
tcg kınalıada, türkiye, japonya
TCG Kınalıada korveti Japonya'da
TCG Kınalıada korveti ile Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribi geçiş eğitimleri icra etti.
TCG Kınalıada korveti ile Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribi geçiş eğitimleri icra etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü kapsamında TCG Kınalıada korveti, Japonya'yı ziyaret etti.
Ziyaret çerçevesinde, TCG Kınalıada korveti, Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribiyle geçiş eğitimleri icra etti.