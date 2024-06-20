https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/seul-kieve-olumcul-silah-saglama-olasiligini-gozden-gecirecek-1085042726.html

Seul, Kiev’e ölümcül silah sağlama olasılığını gözden geçirecek

Seul, Kiev’e ölümcül silah sağlama olasılığını gözden geçirecek

Sputnik Türkiye

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın Devlet Başkanlığı ofisine dayandırdığı haberine göre Seul, Rusya ve Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T15:45+0300

2024-06-20T15:45+0300

2024-06-20T17:13+0300

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vladimir putin

kim jong-un

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Yonhap'ın Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisine atıfla bildirdiği üzere Seul, Rusya ve Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmasının ardından Ukrayna’ya ölümcül silahlar sağlama olasılığını gözden geçirmeye hazırlanıyor.Habere göre Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Chang Ho-jin, “Ukrayna’ya silah yardımı sağlama konusunu yeniden değerlendirmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.Chang ayrıca Güney Kore’nin Pyongyang’da gerçekleşen Rusya-Kuzey Kore istişarelerinin ayrıntılarını henüz bilmediğini ve sunduğu bu pozisyonun yalnızca yayınlanan anlaşma metnine dayandığını vurguladı.Haberde belirtildiği üzere Seul, Moskova ile Pyongyang arasında imzalanan, taraflardan birine silahlı saldırı durumunda mevcut tüm araçlarla karşılıklı acil askeri yardım ve diğer yardımlara ilişkin hükümleri içeren yeni anlaşma nedeniyle ciddi endişelerini dile getirdi ve söz konusu anlaşmayı kınadı.Böyle bir anlaşmanın imzalanmasının aslında Pyongyang ile Moskova arasında askeri bir ittifakın kurulması anlamına geldiğine dikkat çeken Seul’e göre, Kuzey Kore’nin askeri gücünü güçlendirmesine yardımcı olan her türlü işbirliği BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırımlarını ihlal ediyor.Güney Kore bu adıma yanıt olarak Kuzey Kore’nin nükleer füze kapasitesini etkisiz hale getirmek amacıyla ABD ile birlikte genişletilmiş nükleer caydırıcılık önlemlerini güçlendirmeyi planlıyor.Seul daha önce Kiev’e ölümcül silah sağlamanın imkansız olduğu görüşünü savunmuş, ancak Ukrayna’ya ölümcül olmayan askeri, ekonomik ve diğer türden yardım sağlamadan geri kalmamıştı.Rusya ve Kuzey Kore önceki gün Vladimir Putin ve Kim Jong-un’un katılımıyla yapılan görüşmelerin ardından Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un anlaşmanın ekonomi, siyaset ve askeri işler de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini öngördüğünü açıklamış, Putin ise Moskova’nın imzalanan anlaşma kapsamında Pyongyang ile askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi seçeneğini göz ardı etmediğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kuzey-kore-rusya-ile-stratejik-ortaklik-anlasmasini-nasil-goruyor-1085026286.html

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