https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rusya-washington-zalujniyi-zelenskiin-yerine-gecebilecek-en-uygun-isim-olarak-goruyor-1085034603.html

Rusya: Washington, Zalujnıy’ı Zelenskiy’in yerine geçebilecek en uygun isim olarak görüyor

Rusya: Washington, Zalujnıy’ı Zelenskiy’in yerine geçebilecek en uygun isim olarak görüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Washington'un, Rusya'nın özel askeri harekat bölgesinde elde ettiği başarılar nedeniyle Ukrayna’nın başına Vladimir... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T12:22+0300

2024-06-20T12:22+0300

2024-06-20T12:23+0300

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valeriy zalujnıy

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SVR’in yaptığı açıklamada, “Batı, Zelenskiy’i harcamaya hazırlanıyor. Aldığımız bilgilere göre, 20 Mayıs’tan sonra oluşan ve Vladimir Zelenskiy’in meşruiyetinin tamamen Batı'nın desteğine bağlı olduğu durumdan memnun” ifadesine yer verildi.Zelenskiy’in tamamen bağımsızlığını kaybettiği ve kaderinin Washington’daki küratörlerinin elinde olduğu kaydedilen açıklamada, Rusya savaş alanında başarısını sağlamlaştıracağı, yorgun ve morali bozuk Ukraynalı askerler kendilerini çaresiz bir durumda bulacağı zaman Zelenskiy’in Avrupa’da “büyük savaş” başlatmanın sorumluluğundan kaçamayacağı, Batı’daki hamilerinin de onu rahat bir şekilde kurban edeceği vurgulandı.Açıklamada, "Böyle bir ortamda, Zelenskiy’in ‘Rusya'yı dize getirme’ niyetine ilişkin histerik açıklamaları kulağa özellikle komik geliyor. Kendini ‘başkan’ ilan eden bu kişi, tek tek Batı başkentlerini dolaşarak yoğun faaliyet izlenimi yaratmaya ve en azından iktidarın gasp edilmesini bir şekilde meşrulaştırmaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.Beyaz Saray’ın, Zelenskiy’i iktidarda tutmaktan vazgeçmek üzere olduğunun giderek belirgin hale geldiğini ifade eden SVR, ABD yönetiminin, planları için Zelenskiy’in yararının tükendiği ve ‘Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma’ umudunu kaybettiği zaman bu yönde adım atacağını kaydettiği yazısını, "Beyaz Saray onu tarihin çöplüğüne atmakta tereddüt etmeyecek ve yerine, Moskova ile çatışmaya barışçıl çözüm bulmaya ilişkin müzakere yürütmeye uygun Ukraynalı politikacılardan birini getirecek” diye sonlandırdı.Zelenskiy geçen mayıs ayında eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı İngiltere Büyükelçisi olarak atamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/zelenskiyin-devlet-baskanligi-yarin-sona-eriyor-koltuk-kime-kalacak-1083968496.html

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