https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rus-turistleri-tasiyan-kruvaziyer-gemi-samsun-limanina-demirledi-1085036670.html
Rus turistleri taşıyan kruvaziyer gemi, Samsun Limanı’na demirledi
Rus turistleri taşıyan kruvaziyer gemi, Samsun Limanı’na demirledi
Sputnik Türkiye
973’ü Rus turist olmak üzere toplam 1404 kişiyi taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, Samsun Limanı’na demirledi. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T13:22+0300
2024-06-20T13:22+0300
2024-06-20T13:22+0300
yaşam
samsun
gemi
kruvaziyer gemisi
kruvaziyer turizmi
turist
rus turist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085036503_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_d69e99fce9f3cc5c120e6aaf0ba01aaf.jpg
Astoria Grande kruvaziyeri önceki gün 973 turist, 431 personeli ile Rusya’nın Soçi Limanı’ndan ayrılarak önce İstanbul, sonrasında Amasra ve bu sabah saatlerinde de Samsun Limanı’na demir attı.Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehirde gezerek Bandırma Vapur Müze, Samsun Müzesi, meydan, Atakum ilçesi, AVM’ler ve Vezirköprü ilçesinde gezdir. Samsun’dan Amasya’ya giden turistler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi’ni ziyaret etti.Samsun ve Amasya’da gezen turistler, saat 21.00’de Samsun’dan ayrılarak Trabzon’a gidecekler, oradan da Soçi'ye geri dönecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/uzmanlar-artan-sicaklara-karsi-uyardi-su-icmek-icin-susamayi-beklemeyin-1085035545.html
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085036503_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_cc287b150eb22ac8a3342e67e883d666.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
samsun, gemi, kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmi, turist, rus turist
samsun, gemi, kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmi, turist, rus turist
Rus turistleri taşıyan kruvaziyer gemi, Samsun Limanı’na demirledi
973’ü Rus turist olmak üzere toplam 1404 kişiyi taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, Samsun Limanı’na demirledi.
Astoria Grande kruvaziyeri önceki gün 973 turist, 431 personeli ile Rusya’nın Soçi Limanı’ndan ayrılarak önce İstanbul, sonrasında Amasra ve bu sabah saatlerinde de Samsun Limanı’na demir attı.
Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehirde gezerek Bandırma Vapur Müze, Samsun Müzesi, meydan, Atakum ilçesi, AVM’ler ve Vezirköprü ilçesinde gezdir. Samsun’dan Amasya’ya giden turistler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi’ni ziyaret etti.
Samsun ve Amasya’da gezen turistler, saat 21.00’de Samsun’dan ayrılarak Trabzon’a gidecekler, oradan da Soçi'ye geri dönecekler.