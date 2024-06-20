https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/lubnandan-israilin-kuzeyine-10-fuze-firlatildi-1085045665.html

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 10 füze fırlatıldı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 10 füze fırlatıldı

Sputnik Türkiye

Hizbullah’ın, Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planını onayladığı açıklananan İsrai'in kuzeyine 10 füze fırlattığı bildirildi. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T17:06+0300

2024-06-20T17:06+0300

2024-06-20T17:06+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

lübnan

hizbullah

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

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İsrail'in 'Kanal12' televizyonunun haberine göre, füzeler İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona yerleşim birimini hedef aldı.Füzelerden birinin bölgedeki bir eve isabet ettiği ve Kiryat Shmona'da siren seslerinin duyulduğu belirtildi.Öte yandan Hizbullah'tan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinin "onlarca füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.Hizbullah, saldırının İsrail'in Deyf Kifa bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği, saldırı sonucu araç içerisindeki bir kişinin öldüğü belirtilmişti.Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'a savaşın dayatılması halinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik büyük bir saldırı planının masada olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/israilli-bakandan-lubnan-aciklamasi-buyuk-cenaze-torenlerine-hazirlaniyoruz-1085041643.html

israil

lübnan

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi