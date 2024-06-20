https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/lubnandan-israilin-kuzeyine-10-fuze-firlatildi-1085045665.html
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 10 füze fırlatıldı
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 10 füze fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Hizbullah’ın, Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planını onayladığı açıklananan İsrai'in kuzeyine 10 füze fırlattığı bildirildi. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T17:06+0300
2024-06-20T17:06+0300
2024-06-20T17:06+0300
israil- filistin çatışması
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israil ordusu (idf)
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hizbullah
ortadoğu
gazze
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İsrail'in 'Kanal12' televizyonunun haberine göre, füzeler İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona yerleşim birimini hedef aldı.Füzelerden birinin bölgedeki bir eve isabet ettiği ve Kiryat Shmona'da siren seslerinin duyulduğu belirtildi.Öte yandan Hizbullah'tan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinin "onlarca füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.Hizbullah, saldırının İsrail'in Deyf Kifa bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği, saldırı sonucu araç içerisindeki bir kişinin öldüğü belirtilmişti.Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'a savaşın dayatılması halinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik büyük bir saldırı planının masada olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/israilli-bakandan-lubnan-aciklamasi-buyuk-cenaze-torenlerine-hazirlaniyoruz-1085041643.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 10 füze fırlatıldı
Hizbullah’ın, Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planını onayladığı açıklananan İsrai'in kuzeyine 10 füze fırlattığı bildirildi.
İsrail'in 'Kanal12' televizyonunun haberine göre, füzeler İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona yerleşim birimini hedef aldı.
Füzelerden birinin bölgedeki bir eve isabet ettiği ve Kiryat Shmona'da siren seslerinin duyulduğu belirtildi.
Öte yandan Hizbullah'tan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinin "onlarca füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.
Hizbullah, saldırının İsrail'in Deyf Kifa bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.
İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği, saldırı sonucu araç içerisindeki bir kişinin öldüğü belirtilmişti.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'a savaşın dayatılması halinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik büyük bir saldırı planının masada olduğunu söylemişti.