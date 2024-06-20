https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ispanya-basini-arda-gulerin-yeni-sezonu-icin-adres-verdi-ortalik-karisti-yok-artik-real-madrid-1085020856.html
İspanya basını Arda Güler'in yeni sezonu için adres verdi, ortalık karıştı: 'Yok artık Real Madrid'
İspanya basını Arda Güler'in yeni sezonu için adres verdi, ortalık karıştı: 'Yok artık Real Madrid'
Sputnik Türkiye
EURO 2024'te Gürcistan'a attığı olağanüstü golle tüm dünyada manşetlere taşınan Arda Güler hakkında İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. Real Madrid'de... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T07:43+0300
2024-06-20T07:43+0300
2024-06-20T08:51+0300
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spor
real madrid
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İspanyol basınına göre, Real Madrid, Arda Güler'i gelişimini sürdürebilmesi için kiralık olarak başka bir takıma göndermeyi planlıyor. Bu karar, özellikle Arda'nın EURO 2024'teki performansının ardından taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Birçok Real Madrid taraftarı, genç oyuncunun takımda tutulması gerektiğini savunurken, "Yok artık" yorumları da çoğaldı.Sociedad'a yeşil işıkHaberde, Real Madrid'in geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine olumlu baktığı belirtildi. Real Madrid'in, Arda'nın gelişimi için düzenli forma şansı bulabileceği bir ortamda oynamasını istediği ve bu nedenle EURO 2024'ün bitişini beklediği ifade edildi.Arda'nın kararı belirleyici olacakHer ne kadar Real Madrid, Arda Güler'i kiralamak istese de, genç oyuncunun takımda kalmak istemesi halinde bu planın değişebileceği de vurgulandı. Arda Güler'in kalma yönünde bir karar vermesi durumunda, Real Sociedad'ın teklifi reddedilecek.Arda Güler'in geleceği merak konusuArda Güler'in EURO 2024'teki performansı ve geleceği hakkındaki spekülasyonlar, futbol dünyasında büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor. Real Madrid'in genç yıldızı hakkındaki karar, hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.Bu gelişmeler, futbol severlerin gözlerini EURO 2024 ve Arda Güler'in geleceğine çevirmesine neden oldu.
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arda güler, ispanya, basın, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), real madrid, transfer, euro 2024, gürcistan
arda güler, ispanya, basın, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), real madrid, transfer, euro 2024, gürcistan
İspanya basını Arda Güler'in yeni sezonu için adres verdi, ortalık karıştı: 'Yok artık Real Madrid'
07:43 20.06.2024 (güncellendi: 08:51 20.06.2024)
EURO 2024'te Gürcistan'a attığı olağanüstü golle tüm dünyada manşetlere taşınan Arda Güler hakkında İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. Real Madrid'de başarılı bir sezon geçiren genç yeteneğin, önümüzdeki sezon için kiralık gönderilme ihtimalinin gündemde olduğu aktarılınca İspanyol taraftarlardan tepki geldi.
İspanyol basınına göre, Real Madrid, Arda Güler'i gelişimini sürdürebilmesi için kiralık olarak başka bir takıma göndermeyi planlıyor. Bu karar, özellikle Arda'nın EURO 2024'teki performansının ardından taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Birçok Real Madrid taraftarı, genç oyuncunun takımda tutulması gerektiğini savunurken, "Yok artık" yorumları da çoğaldı.
Haberde, Real Madrid'in geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine olumlu baktığı belirtildi. Real Madrid'in, Arda'nın gelişimi için düzenli forma şansı bulabileceği bir ortamda oynamasını istediği ve bu nedenle EURO 2024'ün bitişini beklediği ifade edildi.
Arda'nın kararı belirleyici olacak
Her ne kadar Real Madrid, Arda Güler'i kiralamak istese de, genç oyuncunun takımda kalmak istemesi halinde bu planın değişebileceği de vurgulandı. Arda Güler'in kalma yönünde bir karar vermesi durumunda, Real Sociedad'ın teklifi reddedilecek.
Arda Güler'in geleceği merak konusu
Arda Güler'in EURO 2024'teki performansı ve geleceği hakkındaki spekülasyonlar, futbol dünyasında büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor. Real Madrid'in genç yıldızı hakkındaki karar, hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.
Bu gelişmeler, futbol severlerin gözlerini EURO 2024 ve Arda Güler'in geleceğine çevirmesine neden oldu.