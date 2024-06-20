https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/iklim-aktivistleri-bu-kez-taylor-swifti-hedef-aldi-ucagini-turuncuya-boyadilar-1085041408.html

İklim aktivistleri bu kez Taylor Swift'i hedef aldı: Uçağını turuncuya boyadılar

İklim aktivistleri bu kez Taylor Swift'i hedef aldı: Uçağını turuncuya boyadılar

Sputnik Türkiye

İki iklim aktivisti kaydettiği görüntülerde Taylor Swift'in uçağını turuncuya boyadıkları anları paylaştı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T15:16+0300

2024-06-20T15:16+0300

2024-06-20T15:17+0300

yaşam

taylor swift

uçak

iklim aktivistleri

boyama

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Jennifer ve Cole isimli iki iklim aktivisti ünlü şarkıcı Taylor Swift'in uçağını hedef alarak turuncuya boyadı.Aktivistler, Swift'in jetinin park edildiği Stansted'deki özel havaalanının çitini keserek eylemi gerçekleştirdi.Aktivistler, 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanılmasının sona erdirilmesini talep ediyor. Aktivistlerin hareketi sonucunda Stansted Havalimanı bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

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taylor swift, uçak, iklim aktivistleri, boyama