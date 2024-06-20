https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/iklim-aktivistleri-bu-kez-taylor-swifti-hedef-aldi-ucagini-turuncuya-boyadilar-1085041408.html
İklim aktivistleri bu kez Taylor Swift'i hedef aldı: Uçağını turuncuya boyadılar
İklim aktivistleri bu kez Taylor Swift'i hedef aldı: Uçağını turuncuya boyadılar
Sputnik Türkiye
İki iklim aktivisti kaydettiği görüntülerde Taylor Swift'in uçağını turuncuya boyadıkları anları paylaştı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T15:16+0300
2024-06-20T15:16+0300
2024-06-20T15:17+0300
yaşam
taylor swift
uçak
iklim aktivistleri
boyama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085040446_0:63:1887:1124_1920x0_80_0_0_b61d73a5b1213d3cd8ac705362b95351.png
Jennifer ve Cole isimli iki iklim aktivisti ünlü şarkıcı Taylor Swift'in uçağını hedef alarak turuncuya boyadı.Aktivistler, Swift'in jetinin park edildiği Stansted'deki özel havaalanının çitini keserek eylemi gerçekleştirdi.Aktivistler, 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanılmasının sona erdirilmesini talep ediyor. Aktivistlerin hareketi sonucunda Stansted Havalimanı bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/uzmanlar-artan-sicaklara-karsi-uyardi-su-icmek-icin-susamayi-beklemeyin-1085035545.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085040446_153:0:1736:1187_1920x0_80_0_0_b9414dc5ef506bd5cfbb7ff4283ad6c2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taylor swift, uçak, iklim aktivistleri, boyama
taylor swift, uçak, iklim aktivistleri, boyama
İklim aktivistleri bu kez Taylor Swift'i hedef aldı: Uçağını turuncuya boyadılar
15:16 20.06.2024 (güncellendi: 15:17 20.06.2024)
İki iklim aktivisti kaydettiği görüntülerde Taylor Swift'in uçağını turuncuya boyadıkları anları paylaştı.
Jennifer ve Cole isimli iki iklim aktivisti ünlü şarkıcı Taylor Swift'in uçağını hedef alarak turuncuya boyadı.
Aktivistler, Swift'in jetinin park edildiği Stansted'deki özel havaalanının çitini keserek eylemi gerçekleştirdi.
Aktivistler, 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanılmasının sona erdirilmesini talep ediyor.
Aktivistlerin hareketi sonucunda Stansted Havalimanı bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.