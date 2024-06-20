https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/almanyadan-citigroupa-dev-para-cezasi-1085042613.html

Almanya’dan Citigroup’a dev para cezası

Almanya’dan Citigroup’a dev para cezası

Sputnik Türkiye

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), Citigroup’a borsada alım satım sistemleri ve etkin risk kontrolleri eksiklikleri nedeniyle yaklaşık 13... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T15:45+0300

2024-06-20T15:45+0300

2024-06-20T15:45+0300

ekonomi

citigroup

almanya

banka

para cezası

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Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), Citigroup’a borsada alım satım sistemleri ve etkin risk kontrolleri eksiklikleri nedeniyle yaklaşık 13 milyon euro para cezası verdi.BaFin açıklamasında, Citigroup’ta hisse altım satımı yapan bir çalışanın Mayıs 2022'de yanlış bir girişle borsada kargaşaya neden olmasının ardından bankaya 12.98 milyon euro para cezası verildiği belirtildi.Açıklamada, “Mayıs 2022'de Citigroup Global Markets Europe AG, alım satım sistemlerinin uygun alım satım eşiklerine ve limitlerine tabi olmasını sağlamak için uygun sistemlere ve risk kontrollerine sahip değildi. Yatırım hizmetleri firması ayrıca hatalı emirlerin iletilmemesini de sağlayamadı” ifadeleri yer aldı.İngiliz denetim kurumu, Finansal Yönetim Otoritesi de (FCA) Citigroup’a mayısta yetersiz kontroller nedeniyle 61.6 milyon sterlin ceza vermişti.

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almanya

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